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Bakan Süleyman Soylu'dan polis memuruna büyük sürpriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Turan ile kendisine selam iletmek isteyen polis memurunu görüntülü arayarak sürpriz yaptı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:05
Bakan Süleyman Soylu'dan polis memuruna büyük sürpriz

Bir dizi ziyaret ve inceleme için Çanakkale'de bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, temaslarının ardından Lapseki ilçesine geldi. Burada Lapseki Emniyet Müdürlüğüne sürpriz bir ziyarette bulunan Turan, görevdeki personel ile sohbet etti.

BAKAN SOYLU, POLİS MEMURU ÇINAR İLE SOHBET ETTİ

Sohbet sırasında polis memuru Gökhan Çınar, Bülent Turan'dan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüklerinde selam ve saygılarını iletmesini talep etti. Turan, bunun üzerine Bakan Soylu'ya mesaj gönderdi.

Bir süre sonra Bülent Turan'ı cep telefonundan görüntülü arayan Soylu, Turan ve polis memuru Çınar ile sohbet etti.

Bakan Soylu, emniyet müdürlüğünde mesaide bulunan personele de selamlarını gönderdi.

 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:05
  1. süleyman soylu
  2. bülent turan
  3. Lapseki Emniyet Müdürlüğü
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