Süleyman Soylu'dan eleştirilere yanıt!

Uyuşturucu ile topyekun mücadele ederek gelecek nesilleri korumak istediklerine dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

ELEŞTİRİLERE YANIT

"Amacımız gelecek nesillerimizi teslim almaya çalışan bu anlayışı topyekun süpürmek ve içimizdeki bu hain yapıyı ortadan kaldırmaktır. Bunu birlikte, inançla, kararlılıkla, birbirimizi severek yapacağız.

Bana diyorlar ki bu konuda çok sert cümleler söylüyorsun. Affedersiniz ya, şuradaki gençleri görüyor musunuz? Gecenin bir yarısı, saat 02.30'da, 04.00'te bir annenin telefonu ile hiçbir kimse uyandı mı acaba? Boğaz'da ayak ayak üstüne at, ondan sonra 'Ya bu Bakan da nasıl konuşuyor acaba, ne söylüyor?' diye oradan bir de eleştiriver. Otur gazete köşende, köşeleri yazmaya çalış, 'Bakana yakışır mı böyle sözler ya?' Peki sana yakışır mı gecenin saat 02.00'sinde, 03.00'ünde fosur fosur yastığında uyurken bir annenin, evladının yumrukları altında dayak yemesi?"

Uyuşturucu ile mücadele yürüten polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine teşekkür eden Soylu, "Kolay değil, DHKP-C ile mücadele ediyorlar, PKK ile mücadele ediyorlar, DEAŞ ile mücadele ediyorlar. Hiçbirisiyle de eksik olmadan büyük bir mücadele ortaya koymaya çalışıyorlar. Ama uyuşturucu konusunda da ciddi bir mücadele gerçekleştiriyorlar." ifadelerini kullandı.