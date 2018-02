Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! PKK'yı koruyamayacaklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amerika'nın, Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkelerini terk eden milyonlarca insan için tek bir söz etmediğini, ama PYD ve PKK'yı korumak için her şeyi yaptığını belirterek, "PYD ve PKK için her tarafını yırtıyor. Nasıl korurum, nasıl muhafaza ederim. Bütün dünya bir araya gelse PYD'yi de PKK'yı da koruyamayacaklar'' dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'da, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Ak Parti tarafından düzenlenen İç Anadolu bölgesindeki Ak Partili büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının yer aldığı, 'Yerel Yönetimler İç Anadolu Bölge Toplantısı'na katıldı.



'PYD VE PKK'YI KORUYAMAYACAKLAR'



Amerika Birleşik Devletleri'ne PYD ve PKK'ya verdiği destekten dolayı tepki gösteren Bakan Soylu, şöyle konuştu:



''Amerika 3.5 milyon ve topraklarından ayrılan 8.5 milyon insan için bir kelam etti mi? Hiçbir destek ortaya koydu mu? Ama, PYD ve PKK için her tarafını yırtıyor. Nasıl korurum, nasıl muhafaza ederim. Bütün dünya bir araya gelse PYD'yi de PKK'yı da koruyamayacaklar. Türkiye eski Türkiye değil. Millet düğüne gider gibi şahadete gidiyor. Afrin, her gün milletin kendi topraklarından kovan, kadınlara tecavüz eden, çocukları öldüren ve orada yaşı küçük olan çocukları terörist olarak devşirmeye çalışanların adıdır. Biz bu kötülüğü temizlemeye çalışıyoruz. Almanya, Hollanda, Belçika, hepsi 15 tane Suriyeli kendi memleketlerine geldiğinde ayağa kalkıyorlar. Türkiye'yi kendi doğu sınırları olarak nitelendiriyorlardı. Ama denizin var olduğunu, insanın deniz üzerinden, Avrupa'ya, Yunanistan'dan veya başka ülkeden geçebileceklerini daha yeni anlamaya başladılar. Türkiye'nin daha yeni farkına vardılar. Türkiye'nin nasıl güçlü olduğunu, aslen neye yaradığını ve bu bölge için bu anlayışı nasıl sürdürebilir kılmak için Türkiye'den vazgeçmemek lazım geldiğini daha yeni anlayabildiler.''