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Süleyman Soylu Orgeneral'i de alıp oraya gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler'le birlikte Tunceli'ye giderek terör operasyonlarına ilişkin bilgi aldı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:04
Süleyman Soylu Orgeneral'i de alıp oraya gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte kente gitti.

Tunceli'ye gelen Bakan Soylu ile Jandarma Genel Komutanı Güler'i, Vali Tuncay Sonel karşıladı. Polis merasim mangasını selamlayan Bakan Soylu daha sonra valilik şeref defterini imzaladı. 

Valilikteki asayiş toplantısına katılan Bakan Soylu, bölgedeki terör operasyonlarına ilişkin bilgi aldı.  

 

Bakan Soylu, Tunceli'deki kritik ziyareti ile ilgili bazı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına karşılık ise vatandaşlar Soylu'ya sevgi mesajları gönderdi. 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:04
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