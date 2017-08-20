Süleyman Soylu ne zaman siyaseti bırakacağını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019'da yapılacak seçimlere ilişkin, "2019'da rakibimiz ve mücadele edeceğimiz unsur, ne muhalif partilerdir ne de rakiplerimizdir. Kendi nefsimizi eğer mağlup edebilirsek, mücadele millet nezdinde devam edecektir. Mücadele kendi içimizdedir. Kendimizi aşmak noktasındadır. Daha iyi bir noktaya gelebilme meselesidir." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Soylu, beraberinde AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Ethem Sancak, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ile Vali Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ NE ZAMAN BIRAKIRSA..."

Soylu, ziyaretin ardından İl Kültür Merkezi'nde katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne zaman siyaseti bırakırsa ben de o zaman siyaseti bırakacağım." dedi.

Türkiye'nin geleceğinin 2019 seçimlerinde belirleneceğini vurgulayan Bakan Soylu, bu seçimleri, "Milletin üzerine biçilmeye çalışılan bir elbiseye, milletin kendi elbisesini biçme seçimi" olarak niteledi.

Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2019'da, sadece Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bir Cumhurbaşkanı veya bir belediye başkanı veya meclis tablosu çıkarmayacak, önümüze bir tablo ortaya koyacak. Özgür, zengin, güçlü bir Türkiye, demokrasiye sadakatiyle, hukukun üstünlüğüne ahdetmiş, gelişen, teknolojisini geliştiren, insanlarının yarına öz güvenle bakan bir Türkiye'nin adımına karar vereceğimiz bir seçimin adıdır."

"MESELE MİLLET MESELESİDİR"

Bakan Soylu, önlerine engel olarak konulmaya çalışılan başta terör, ekonomik kriz ve darbe girişimlerine rağmen hedeflerinden vazgeçmediklerini vurgulayarak, 2019'daki seçimler aşıldığı zaman Türkiye'nin bütün ülkelerin önünde saygıyla eğileceği bir konuma geleceğini bildirdi.

"Mesele sen ben meselesi değildir. Mesele millet meselesidir, biz olmak, davaya sahip çıkma meselesidir. 'Allah bizi nefsimize teslim olmaktan kurtarsın.' diye her gün dua etmeliyiz." ifadelerini kullanan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"2019'da mücadele edeceğimiz unsur, ne muhalif partilerdir ne de rakiplerimizdir. Kendi nefsimizi eğer mağlup edebilirsek mücadele millet nezdinde devam edecektir. Mücadele kendi içimizdedir. Kendimizi aşmak noktasındadır. Daha iyi bir noktaya gelebilme meselesidir. Yoksa bugüne kadar proje üretmeyen, milletin kardeşliğine bir katkı koymayan ne Kılıçdaroğlu, ne de bu belediyeleri her biri PKK örgütüne dayanak teşkil eden belediyelerimizi onlara araç haline getiren ve bizi birbirimize düşürebilmek için başka ülkelerin maşası olmaktan hiçbir şekilde imtina etmeyen HDP rakibimiz değildir."