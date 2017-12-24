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Bakan Soylu: İlgezdi'yi görevden almakta geç kaldım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ataşehir Belediyesi Başkanı Battal İlgezdi'yi görevden almakta geciktiğini söyledi.

24 Aralık 2017 Pazar 14:04
Bakan Soylu: İlgezdi'yi görevden almakta geç kaldım

TBMM Genel Kurulu, önceki gece 2018 yılı bütçesinin kabul edilmesinin ardında CHP'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoruyu ele aldı.

Soylu'nun konuşması öncesinde kürsünün iki yanına içinde dosyalar olan 6 çanta konuldu. Soylu konuşması sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraf ve sözleri, zaman zamanda rakamlar yer alan pankartları göstererek konuşmasını sürdürdü. Soylu, "İktidar CHP'li belediyeler ile uğraşıyor" yalanını yanıtlarken, "2017 içinde 91 AK Parti, 27 CHP, 23 MHP'li belediye ile ilgili soruşturma yapılıyor ve denetleniyor. Hani adaletsizlik, hani haksızlık" dedi. Soylu, İlgezdi'nin kabarık suç dosyasını şöyle anlattı:

16 DOSYA: 11 dosya savcılıkta, 2 dosya mahkemede, 3 dosya da idari soruşturmada. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen ve bizim Battal İlgezdi'yi almamıza konu olan 11 tane Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında mahkeme yürüyor. Yetmedi, 3 tane de idari soruşturma ve kovuşturma var. Bu kovuşturmalardan bir tanesi haksız mal edinme, bir tanesi de görevi kötüye kullanma.

ALMAKTA GECİKTİM

İlgezdi'nin kamu görevi yapamayacağına ilişkin savcılığın ağustos ayında verdiği karar var. Ben ağustos ayından beri maalesef Kato'da, Herekol'da yiğitlerimizin yanında terörle mücadele ettiğimden dolayı 3 ay, 4 ay geciktim, özür diliyorum milletimden.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 14:04
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Süleyman Soylu
  • ayseayse3 sa önce
    Terorden sorumlu adindabakanlik kurulmali. Sayin Soylu sadece bu terorle ilgilenmeli. Yuku cok agir .
  • ayseayse3 sa önce
    Terorden sorumlu adindabakanlik kurulmali. Sayin Soylu sadece bu terorle ilgilenmeli. Yuku cok agir .
  • OGUZ HAN ERDEM OGUZ HAN ERDEM 4 sa önce
    Sulo fetosa övgüleri var yazık buda fetocu
  • TcTc4 sa önce
    Sen Anadolu yiğidi gardaşım Soylu, müsterih ol, bu millet bu vatan sana minnettar. Allah yar ve yardımcın olsun. Mücadelen çok cepheli, çok namluluazılı düşmanlardan oluşuyor. Bizlere Yüce Rabbimin yardımı yeter. Allah inananlarla beraberdir.
  • YozgatlıYozgatlı5 sa önce
    Sn Bakanım geç gelen adalet adalet değildir adı geçen belediye ile ilgili önceden beri iddialar ayyuka çıkmıştı neyse gereği yapıldı
  • HanifHanif6 sa önce
    Bunlar ne anlar adaletten... Kula kul olmuşlar, gözleri kör kulakları sağır olmuş. Aynaya bakıp herkese hain diyorlar.
  • AhmetAhmet6 sa önce
    Güneş Gazetesi almak istiyor.Sıkıyorsa K.K satsın görelim.
  • osmanosman6 sa önce
    Devrimci saadet zinciri
  • Ramazan karacaRamazan karaca6 sa önce
    Mesele degil devletin adaleti gec olur ama iyi olur. Sayin bakanim bunun ve bunungibilerin haksiz elde edilen varliklarina kamu el koysun satisa cikarip devlete irad kaydetsin.ayrica gecen zamanlara ait elde edilen kazanc ve menfaatlardakatmerlendirilerek bu sahislardan tahsil edilsin
  • hamido hamido 7 sa önce
    Soylu ve asıl adam senin ihlas ve samimiyetine inanıyorum ve dua ediyorum sen devam et Reis le beraber.
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