Bakan Soylu: İlgezdi'yi görevden almakta geç kaldım

TBMM Genel Kurulu, önceki gece 2018 yılı bütçesinin kabul edilmesinin ardında CHP'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoruyu ele aldı.

Soylu'nun konuşması öncesinde kürsünün iki yanına içinde dosyalar olan 6 çanta konuldu. Soylu konuşması sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraf ve sözleri, zaman zamanda rakamlar yer alan pankartları göstererek konuşmasını sürdürdü. Soylu, "İktidar CHP'li belediyeler ile uğraşıyor" yalanını yanıtlarken, "2017 içinde 91 AK Parti, 27 CHP, 23 MHP'li belediye ile ilgili soruşturma yapılıyor ve denetleniyor. Hani adaletsizlik, hani haksızlık" dedi. Soylu, İlgezdi'nin kabarık suç dosyasını şöyle anlattı:

16 DOSYA: 11 dosya savcılıkta, 2 dosya mahkemede, 3 dosya da idari soruşturmada. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen ve bizim Battal İlgezdi'yi almamıza konu olan 11 tane Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında mahkeme yürüyor. Yetmedi, 3 tane de idari soruşturma ve kovuşturma var. Bu kovuşturmalardan bir tanesi haksız mal edinme, bir tanesi de görevi kötüye kullanma.

ALMAKTA GECİKTİM

İlgezdi'nin kamu görevi yapamayacağına ilişkin savcılığın ağustos ayında verdiği karar var. Ben ağustos ayından beri maalesef Kato'da, Herekol'da yiğitlerimizin yanında terörle mücadele ettiğimden dolayı 3 ay, 4 ay geciktim, özür diliyorum milletimden.