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Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı.
14 Temmuz 2017 Cuma 15:03
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 15:03
süleyman soylu
15 temmuz
darbe girişimi
Ad Soyad
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