Süleyman Soylu: 15 Temmuz bu milletin sınavı oldu

Yeniçağ.az'nin haberine göre, Süleyman Soylu, öncelikle medya temsilcilerini selamladı ve Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Başkanı Mehmet Akarca’yla birlikte 15 Temmuz şehitlerinin hatırasına düzenlenmiş fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Gazetecilerin önünde bir konuşma yapan İçişleri Bakanı, 15 Temmuz’u Türk milletinin sınavı olarak değerlendirdi:

“O geceyi tüm gerçekliğiyle yaşayanlar, etnik ve siyasi kimliğini düşünmeden demokrasi için mücadele veren, hiçbir riske aldırış etmeden kendi vazifelerini gerçekleştirenler büyük fedakarlık yaptılar.

Milletimiz 15 Temmuz’da bir kahramanlık destanı yazdı. Çünkü 15 Temmuz gerçekten bir destan niteliğindedir. Bu yollarla Türkiye’yi zayıflatmaya çalışanlara yanıldıklarını bir kez daha gösterdik. Yıkılmayacağımızı, her zaman ayakta durma azmine sahip olduğumuzu kanıtladık. Bizi zayıf bir halde görmek isteyenler daha da güçlendiğimizin şahidi olacaklar.”



Konuşmasını sürdüren Soylu, 15 Temmuz darbe girişimini planlayanların ve bu hain senaryonun oyuncularının cezalarını alacaklarını söyledi:

“15 Temmuz bize 21. yüzyılda yeniden millet olma şevkini verdi. 15 Temmuz yeniden bu ülke için, toprak için, demokrasi için, insanlık için neler yapılabileceğini gösterdi. 15 Temmuz milletin sınavı, imtahanıdır. Biz demokrasi için bedel ödeye ödeye bugünlere gelmiş bir milletiz. 15 Temmuz darbesine kalkışanlar bunun hesabını verecekler. Onları kimlerin desteklemesinin hiçbir önemi yok.”

Bakan, 15 Temmuz darbe girişiminin devam ettiği saatlerde desteğini ifade etmiş ülkelere minnettar olduğunu belirtti.

Soylu, konuşmasının sonunda Türkiye’de demokrasi ve insan haklarının korunması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

“15 Temmuz gecesi devlet ve millet uğruna mücadeleye katılan herkes kahramandır. Bu millet uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Biz büyük ve cesur bir milletiz. Tankların önüne silahsız çıkma cesareti bize ait. Bazen saatlerle konuşarak, anlatmaya çalıştığımız şeyleri bir fotoğraf daha iyi anlatıyor. 15 Temmuz’da mücadele vererek, hayatlarını tehlikeye atan, yaralanan, yaralanmayan herkes bizim için gazidir.”

Kaynak: tr.yenicag.az