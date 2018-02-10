Sular durulmaya başladı! Kim'den şaşırtan hamle

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i Pyongyang'a davet ettiği bildirildi. Yonhap'ın haberine göre, Pyeongchang Kış Olimpiyatları için Güney Kore'de bulunan Kuzey Kore lideri Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong ve Moon başkent Seul'da Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi.

Moon'un sözcüsü Kim Eui-kyeom, toplantının ardından yaptığı açıklamada, kız kardeş Kim'in Kuzey Kore liderinin davetini Moon'a ilettiğini söyledi.

Kim'in daveti üzerine, Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey ve Güney'in önerilen görüşme için gerekli koşulları oluşturmaya devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Moon ayrıca ABD ve Kuzey Kore'nin aralarındaki diyaloğu tekrar başlatmaları gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong, PyeongChang'deki Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katılmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, açılış töreninden önce verilen akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, iki Kore arasındaki son dönemdeki yakınlaşmanın gelecekte diyalog ve barışı temin edeceğine inandığını ifade etmişti.