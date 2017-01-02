Sular dondu çeşmede kuyruk oluştu

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesinde göl, nehir, akarsu ve derelerin yüzeyi buz tuttu. Özellikle geceleri etkili olan soğuklar nedeniyle Hasköy ilçesinin Azıklı köyünde tüm evlerin şebeke suyu dondu.



Köy halkından Behçet Özay, "Halk susuz kalınca tek akan köy çeşmesi önünde kadınlar uzun kuyruk oluşturuyor. Yoğunluk nedeniyle kadınlar bazen saatlerce çeşmede beklemek zorunda kalıyor. Umarız havalar biran evvel ısınır ve sularımız yeniden akmaya başlar" diye konuştu.



"25 gündür su taşıyoruz"



Yaklaşık 25 gündür evlerindeki şebeke suyu donduğu için her gün çeşmeden eve su taşıdıklarını ifade eden Gülesmer Yıldız ise, "Evde su akmayınca bulaşık ve çamaşır yıkamak, temizlik yapmak çok zor. Her gün bir veya iki kez çeşmeden evlerimize su taşıyoruz. Bazen kuyruk oluyor ve soğukta saatlerce beklemek zorunda kalıyoruz. Yine de şükür ya çeşmenin suyu akmasaydı ne yapardık? Bu çileden ancak havaların ısınması ile kurtulacağız" ifadesini kullandı.



