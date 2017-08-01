Sular altında kalacak... gün verildi..

Tanzanya’daki elektrik sıkıntısı yüzünden Rufiji Nehri’nden yararlanmak isteyen Devlet başkanı John Magufuli ‘mümkün olan en kısa sürede’ onlarca yıldır planlanan bir barajın inşa edileceğini açıkladı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) “Baraj doğa için çok büyük bir darbe olur” diyerek oluşacak gölün Berlin’den daha büyük bir alanı sular altında bırakacağını söylüyor. Barajın kurulması, inşaat yolları, sanayi tesisleri ve işçiler için konutlar inşa edilmesi anlamına geliyor. WWF, ‘bozulmamış vahşi yaşamın ve nesli tükenmekte olan türlerin en önemli habitatlarının ortadan kaldırılmasından’ endişe ediyor.