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Sular altında kalacak... gün verildi..

Tanzanya’daki Selous Koruma Alanı, Afrika’nın en büyük yaban hayatı rezervini barındırıyor ve bir Dünya Doğal Miras alanı. Ancak tehlikede.

01 Ağustos 2017 Salı 16:19
Sular altında kalacak... gün verildi..

Tanzanya’daki elektrik sıkıntısı yüzünden Rufiji Nehri’nden yararlanmak isteyen Devlet başkanı John Magufuli ‘mümkün olan en kısa sürede’ onlarca yıldır planlanan bir barajın inşa edileceğini açıkladı. 

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) “Baraj doğa için çok büyük bir darbe olur”  diyerek oluşacak gölün Berlin’den daha büyük bir alanı sular altında bırakacağını söylüyor. Barajın kurulması, inşaat yolları, sanayi tesisleri ve işçiler için konutlar inşa edilmesi anlamına geliyor. WWF, ‘bozulmamış vahşi yaşamın ve nesli tükenmekte olan türlerin en önemli habitatlarının ortadan kaldırılmasından’ endişe ediyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 16:19
  1. Rufiji Nehri
  2. Tanzanya
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