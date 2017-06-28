Sulama suyuyla serinlemeye çalışıyorlar

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte çocuklar, mısır tarlalarını sulamak için borularla taşınan suların aktığı yerlerde yüzerek serinlemeye çalışıyor.



Reyhanlı ilçesinde sıcaklık 34 dereceye kadar çıkarken, çocuklar da serinlemek için farklı yöntemler bulmaya başladı. İlçe merkezindeki mısır ekili bazı alanlardaki su birikintileri çocukların serinleme alanları oldu.

Mısır sulama amacıyla kullanılan borulardan dökülen suların biriktiği yerlerde serinleyen çocuklar, suların aktığı bazı yerleri de brandayla kapatarak kendilerine adeta mini havuz yaptı.

Çocuklardan Emrecan Yumuşak, yaptığı açıklamada, sıcak havadan korunmak amacıyla böyle bir yöntem bulduklarını belirterek, "Burayı derin olmaması ve oturduğum yere yakın olmasından dolayı tercih ettim. Sıcaklar oldukça buraya gelmeye devam edeceğim. Arkadaşlarımla tatilin tadını böyle çıkarıyoruz." dedi.

Öte yandan, ilçede bulunan Yenişehir Gölü de serinlemek isteyenlerin uğrak yerlerinden biri oldu. Buraya gelen birçok aile piknik yaparak doğanın tadını çıkarırken, çocuklar ise kendilerini gölün serin sularına bırakıyor.

Kaynak: AA