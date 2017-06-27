Sulama kanalında temizlik çalışması başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, sulama kanallarında da temizlik çalışması gerçekleştirerek çiftçilerin hayatını kolaylaştırıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Aşağıçobanisa Mahallesinden geçen sulama kanalında temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Mesir Sulama Birliği’nden gelen talep sonrasında harekete geçen ekipler, ikinci etap temizlik çalışması ile mahallede toplamda 2 buçuk kilometrelik alanı sağlıklı hale getirecek. Sulama kanalında özellikle yaz aylarında yaşanan kötü koku ve haşere üreme sıkıntısına son verilecek.

Mesir Sulama Birliği Başkanı İsmet Apak, MASKİ Genel Müdürlüğü’ne yaptıkları başvuru sonrasında sulama kanalında başlatılan çalışma için teşekkür etti. Apak, “Sulama kanalımız temizleniyor. Su akışının sağlıklı hale getirileceği çalışma ile sulama kanalında haşere oluşum durumu da son bulacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.