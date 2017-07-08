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Sulama kanalına uçan araçta kurtarılmayı bekledi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:21
Sulama kanalına uçan araçta kurtarılmayı bekledi

Turgutlu’nun Kısmalı Yolu üzerinde dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. 45 AZ plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedince sulama kanalına uçtu. Yüzme bilmediği için aracının cam bölgesine tutunarak kurtarılmayı bekleyen sürücü Ziya Güler’in imdadına ise kısa sürede itfaiye ekipleri yetişti. Olayı görev vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Turgutlu İtfaiye Amirliğine bağlı AKS ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek Güler’i kurtardı.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:21
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