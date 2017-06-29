Sulama kanalına düşen yavru köpekleri köylüler kurtardı

Ulukışla ilçesine bağlı Darboğaz köyünde sulama kanalı için açılan kanalınetrafında gezen yavru köpeklerden üç tanesi kanalın içine düştü. Sulama kanalının yanından geçen köydeki vatandaşlardan Tahsin Köksoy ile Mehmet Sayar kanalın içerisinden gelen yavru köpeklerin sesleri üzerine kanalın içerisine baktı. Sulama için açılan kanalın içindeki üç yavru köpeği gören köylüler kanala düşen yavru köpekleri kurtardı. Vatandaşların bu hareketi sosyal medyada beğeni topladı.