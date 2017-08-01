Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

Muratlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda çevrede otlamak üzere gezen inek DSİ’ye ait sulama kanalına girdi. Akan suyun kuvvetiyle bağırmaya başlayan ineğin sesini duyan köylüler olayı itfaiyeye bildirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri kayışlarla bağladıkları ineği vinç yardımıyla havaya kaldırarak kanaldan çıkardı. Kurtulan inek sürüdeki diğer hayvanların yanına döndü.