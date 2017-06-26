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'Şükür Bayramı'nı nasıl 'Şeker Bayramı' yaptılar!

'Ramazan Bayramı'na 'Şeker Bayramı' algısı oluşturanların yanında farklı bir bakış açısı yakalayan gazeteci Murat Bardakçı, "bir okuma hatası" olarak yorumladı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 19:58
'Şükür Bayramı'nı nasıl 'Şeker Bayramı' yaptılar!

Türkiye'de bu bayrama; bazıları Ramazan Bayramı, bazıları da Şeker Bayramı diyor.

Gazeteci Murat Bardakçı, 2 yıl önce Gazete Habertürk'teki yazısında konuya ezber bozan bir bilgiyle açıklık getirmeye çalıştı.

İşte Bardakçı'nın ilgili yazısından o kesit:

Şeker Bayramı, daha doğrusu Şükür Bayramı

Eski asırlarda, bugün de olduğu gibi Ramazan nihayete erince dinî mükellefiyetlerini yani oruç tutma vazifelerini ifa edebilenler, görevlerini yerine getirmenin verdiği memnuniyetle “Allah’a şükürler olsun, oruç ve diğer ibadetlerimizi yerine getirdik ve mübarek bir Ramazan ayını daha hayırlısı ile idrâk ettik” derlerdi. İfadede geçen “şükür” kelimesi zamanla bayramın da ismi oldu ve Ramazan Bayramı’na asırlarca “Şükür Bayramı” dendi.

Derken, “şükür” kelimesi “şeker”e döndü ve “Şükür Bayramı” da “Şeker Bayramı” haline geliverdi!

BİR OKUMA HATASI

Kelimenin değişmesinin sebebi, bir okuma hatasıydı...

“Şükür” ve “şeker” kelimeleri eski harflerle aynı şekilde yani “şın-kef-rı” ile yazılırlar. Metinde geçen kelimenin “şükür” mü yoksa “şeker” mi olduğu sözün gelişinden anlaşılır ve kelime nasıl gerekiyorsa öyle okunur.

Halkın “Şükür Bayramı” dediği eskinin “ıyd-i fıtr”ının zamanla “Şeker Bayramı” hâlini almasının sebebi, işte bu okuma hatası idi. Asırlar boyunca doğru şekilde, yani “şükür” diye okunan kelime sonraları bu hatâ neticesinde “şeker” zannedilince bayramın ismi de değişiverdi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 19:58
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