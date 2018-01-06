Sukuk’a ilgi artıyor

Dünyada ‘faizsiz bono’ olarak anılan Sukuk, kamu kurumları ve katılım bankaları tarafından zaman zaman başvurulan bir finansman yöntemi. Türkiye’de 2010’dan bu yana kullanılan yöntem, kâr oranları ile yatırımcının da iştahını kabartıyor. Katılım bankaları peş peşe Sukuk ihracı yapıyor. Bu bankalardan Türkiye Finans 2017’de 1,3 milyar liralık ihraca imza attı. En son ihraç 26-28 Aralık tarihlerinde yapıldı. 150 milyon liralık ihracın senelik getiri oranı yüzde 12,5 olarak açıklandı.

2016’yı 4,7 milyar liralık Sukuk arzıyla tamamlayan Kuveyt Türk’ün 2017 Şubat ayındaki 250 milyon liralık, Mayıs ayındaki 300 milyon liralık, Ekim ayındaki 400 milyon liralık ihraçları talep gördü.

YATIRIMCIDAN YOĞUN İLGİ

Kuveyt Türk, bugüne kadar 12 milyar lirayı aşkın kira sertifikası sundu. Bunların 6,5 milyar lirası muhtelif piyasalarda dolaşımda. Albaraka Türk de Nisan ayındaki 110 milyon liralık, Mart ve Kasım aylarındaki 150’şer milyon liralık arzları ile dikkat çekti. Son arz emeklilik fonları, portföy ve sigorta firmaları ile bireysel yatırımcıların akınına uğradı; toplam talep 234,4 milyon lira oldu. Kamunun faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için açtığı katılım bankaları da Sukuk hamleleri yaptı. Vakıf Katılım, 2017 Temmuz ayında 250 milyon liralık ilk kira sertifikasını ihraç etti. Onu Eylül ayındaki 350 milyon liralık, Aralık ayındaki 450 milyon liralık ihraçlar izledi. Ziraat Katılım ise 200 milyon liralık ve 100 milyon liralık kira sertifikalarıyla ön plana çıktı. Şu aşamada şirketler Sukuk ihracına büyük önem veriyor. Bu anlamda Halk GYO 100 milyon lira, Superonline 300 milyon lira tutarında ihraçlar yaptı.

-Dünyada Sukuk piyasasının büyüklüğü 67 milyar doları aştı.

-2016’da ihracın yüzde 60’ını devletler yaptı.

-Türkiye’de ihraçların yüzde 66’sı Hazine, yüzde 34’ü finansman kurumları ve şirketler tarafından yapıldı.

75 TON ALTIN TOPLANDI

2012’den bu yana Sukuk ihracı yapan Hazine ise bu sene altına dayalı kira sertifikalarını yatırımcılara açtı. Uygulamayla 75 ton altın toplandı. 1,15 ton altın tahvili ve 1,32 ton altına dayalı kira sertifikası olmak üzere toplam 2,46 ton altın karşılığı senet ihraç edildi. Türkiye’de yastık altında 100-200 milyar dolara tekabül eden 2 bin 500 ila 5 bin ton altın olduğu tahmin ediliyor.