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Suikatsçinin telefonundaki 'harf' şifresi için yazılım firmasından yardım istenecek

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın telefonundaki şifrenin çözümü için özel bir yazılım gerektiği belirtiliyor.

Suikatsçinin telefonundaki 'harf' şifresi için yazılım firmasından yardım istenecek
Eklenme: 24 Aralık 2016, 08:19
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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın telefonunda yapılan incelemede, 4 haneli şifresinin birini ‘harf’ yaptığının tespit edildiğini belirten savcılık kaynakları, söz konusu şifresinin çözümü için özel bir yazılım gerektiğini söylediler.

 Andrey Karlov suikastı soruşturmasında savcılık ve emniyet, terörist polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın bağlantılarını, suikastın talimatını kimden aldığı ve Karlov’un sergi açılışına korumasız gideceğini nasıl öğrendiğini araştırıyor.

YAZILIM FİRMASINDAN YARDIM İSTENECEK

Mevlüt Mert Altıntaş’ın 4 haneli olduğu tespit edilen telefonun şifresi çözülmeye çalışılıyor. Savcılık yetkilileri, Altıntaş’ın şifresindeki 4 haneden birni ‘harf’ harf olarak belirlediğini, bunun da şifrenin çözülmesinin güçleştirdiğini bildirdi.

Savcılık yetkilileri, şifrenin çözülmesi konusunda yazılım firmasıyla temas kurularak yardım talep edileceğini belirtiler.

RUSYA'DAN 5 KİŞİLİK HEYET

Büyükelçi Karlov’a yönelik soruşturmada Rusya’dan gelen 5 kişilik heyetinde etkin görev aldığı ifade edildi. Rusya’dan gelen heyetin içinde 1 savcı, 1’i emniyet amiri 2 polis, 1 psikolog ve 1 tercümanın bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, Rusya Büyükelçiliğindeki görevli personelin ifade işleminin Rus heyetinde yer alan kişilerce alınacağını, ifadelerin daha sonra Türk makamlarıyla paylaşılacağını söylediler. Rusya heyetinin içinde görev yapan polis amirinin Moskova metrosundaki patlamada da görev aldığı belirtildi.

SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırganın HTS (telefon trafiği) kayıtlarından en çok görüştüğü kişiler listesine yönelik incelemede bir kadın da tespit edildi. Tespit edilen kişinin Kırıkkale’de olduğu belirlendi. Bu kadının, Altıntaş’ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Altıntaş’ın son dönemde sık sık görüştüğü kız arkadaşı sorguya alındı. Sorguda, Altıntaş’ın bağlantıları, görüştüğü kişiler, saldırı hakkında kendisiyle herhangi bir şeyler paylaşıp paylaşmadığı ve ideolojisine yönelik soruların yöneltildiği bildirildi.

 
EtiketlerSuikatsçinin telefonundaki harf şifresi
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