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Suikasttan FETÖ'nün uyuyan hücresi çıktı

Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş, İzmir’de gözaltına alınan 4 polis memuru ve FETÖ imamı Süleyman Ergen’le birlikte FETÖ’nün ‘uyuyan hücresi’nin elemanı çıktı

Suikasttan FETÖ'nün uyuyan hücresi çıktı
Eklenme: 23 Aralık 2016, 08:19
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Rus büyükelçi Andrey Karlov'u katleden polis Mevlüt Mert Altıntaş, FETÖ'nün uyuyan bir hücresinin elemanı çıktı. İzmir'de gözaltına alınan 4 polis memurunun, Altıntaş'ın hücre arkadaşı olduğu tespit edildi.

OKUL BAĞLANTILARINA BAKILIYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun talimatıyla, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Ayhan Yılmaz'ın yürüttüğü suikast soruşturması derinleştirildi. Suikastçı polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın mezun olduğu İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'ndaki bağlantıları mercek altına alındı. Altıntaş'ın İzmir'de görev yapan 4 dönem arkadaşı, FETÖ bağlantılarının incelenmesi için gözaltına alındı. Devre arkadaşları, polis okulunda okurken FETÖ toplantılarına katıldıklarını itiraf etti. Söz konusu polisler, Altıntaş'ı sadece 'dönem arkadaşı' olarak tanıdıklarını, okulda gördüklerini, bunun dışında bir bağlantılarının olmadığını ileri sürdü. 4 polisin yanı sıra, daha önce aynı polis okulunda bir dönem teknisyen yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra emekli olan FETÖ imamı Süleyman Ergen ile damadı Nurettin İ. de emniyete götürüldü.

5 POLİS VE BİR İMAMLI UYUYAN HÜCRE

Soruşturma kapsamında, Altıntaş'ın içinde bulunduğu ve bugüne hiç kadar deşifre olmayan FETÖ'nün 6 kişilik uyuyan hücresi ortaya çıkarıldı. Hücrede, Altıntaş, gözaltına alınan 4 polis ve örgüt imamı Süleyman Ergen yer alıyor. Ergen'in uyuyan hücredeki 5 polisten sorumlu olduğu öğrenilirken, zanlıların deşifre olmamak için örgütün kriptolu Haberleşme programı ByLock'u kullanmadıkları belirtildi. İzmir polisi hücrede yer alan 6 kişinin HTS kayıtlarını incelemeye aldı. 2012-2014 arasında polis okulundayken ailesi Aydın'da olduğundan hiç evci çıkmayan suikastçı polisin, kimlerle nerede görüştüğü araştırılıyor.

KARDEŞİ DE FETÖ TUTUKLUSU

Süleyman Ergen İzmir'de gözaltına alınırken, kardeşi Mustafa E. de başka bir FETÖ dosyasından önceki gün tutuklandı. 2 şüphelinin babaları İsmail E.'nin de 'Dinler Arası Diyalog Merkezi' soruşturmasında gözaltına alındığı belirtildi.

Sabah

 
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