"Suikaste göreve gider gibi değil, hırsız gibi gittiler"

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında tanık olarak dinlenen dönemin Sualtı Taarruz (SAT) Komutanı Mustafa Turhan Ecevit, suikast girişimine katılan SAT personelinin göreve gider gibi değil, hırsız gibi hareket ettiğini ifade etti.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde SAT Komutanı Ecevit'in tanık olarak dinlenmesine devam edildi.

Ecevit'e bir sanık avukatı, "15 Temmuz'da sanıklardan önce siyah kıyafetli askerlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin bölgesine gelerek saldırı gerçekleştirdikleri" yönünde iddialar olduğunu belirterek, kendisinin bu konuda bilgisinin olup olmadığını sordu.

Böyle bir timi görevlendirmediğini, bunun yaşandığıyla ilgili bilgisinin olmadığını belirten Ecevit, "Kıyafet yönetmeliğine göre, 2015'ten bu yana SAT personeli siyah kıyafet giymiyor. Yani 15 Temmuz darbe girişimi sırasında SAT'ların siyah kıyafet giyiyor olmaları mümkün değil." diye konuştu.

Duruşmada, daha önceki ifadelerinde "Marmaris görevine Turhan Ecevit'in emriyle gidildi" diyen sanıklardan eski SAT üyesi yüzbaşı Özay Cödel, söz aldı.

Sanığın soruları üzerine Ecevit, "Bu personel, göreve gider gibi değil, hırsız gibi hareket edip birliği yağmalamışlardır. Arkadaşlarının ve cephaneliğin kilitlerini kırarak malzemeleri alıp gitmişlerdi. SAT'ın tarihinde böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Cödel'in FETÖ'cü olup olmadığı konusunda bir bilgisinin olmadığını dile getiren Ecevit, "SAT Komutanlığında hak eden hak ettiğini alır. Hiç kimsenin şu ya da bu nedenle kayrılması söz konusu değildir." dedi.