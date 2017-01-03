Suikastçiyi bakın kim evlendirmiş!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, suikastın planlı olduğunu gösteren ve failin FETÖ bağlantısını ortaya koyan yeni delillere ulaşıldı.

Ankara'da 19 Aralık'ta Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde katıldığı bir sergi sırasında Büyükelçi Karlov'u vuranın Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis Mevlüt Mert Altıntaş ve emri verenlerle ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Bağlantıları mercek altına alınan Altıntaş'ın Keçiören'de avukat Serkan Ö. ile birlikte kaldığı evde el konulan bilgisayarda önemli ipuçlarına rastlandı.

AVUKATIN BİLGİSAYARINDAN ÇIKTI

Bilişim polisi, Avukat Serkan Ö.'ye ait bilgisayarda geriye dönük olarak iz sürdü. Yapılan incelemede, bilgisayardan Karlov'un fotoğrafına değişik tarihlerde birden fazla bakıldığı belirlendi. Bu da Altıntaş'ın suikast talimatını aldıktan sonra hedefindeki Karlov'u fotoğraflarından incelediğini ve bilgi toplamaya çalıştığını ortaya koydu. Savcılık, Altıntaş'ın söz konusu fotoğraflara baktığı tarihlerde kim ya da kimlerle görüştüğünü araştırıyor. Yapılan bu araştırma sonucunda da talimatı veren FETÖ abisinin kim olduğuna da ulaşılabileceği belirtildi.

DAYISI EVLİLİK İMAMI

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Altıntaş'ın Yenimahalle Demetevler'deyken ev arkadaşı olan Sercan B'nin de bağlantıları mercek altına alındı. Emniyetteki sorgusunda, FETÖ bağlantısını reddeden Sercan B'nin 17 Temmuz 2016 günü evlendiği eşinin dayısının FETÖ'nün “evlendirme imamı" olduğu anlaşıldı. Sercan B. ve eşinin de imam dayı sayesinde “katalog evlilik" gerçekleştirdikleri ortaya çıkarıldı. Sercan B'nin eşinin ifadesinde, örgüt içi evlilik yaptıklarını kabul ettiği öğrenildi.

5 YILDIR YÖNLENDİRİYOR

Soruşturma kapsamında hala 10 şüphelinin gözaltına olduğu belirtilirken, Sercan B'nin suikasttaki rolü de araştırılıyor. Yapılan incelemede suikastçi Altıntaş'ı, eski ev arkadaşı olan Sercan B'nin 5 yıldır yönlendirdiği kaydedildi. Abla Seher Ö., “Geziyorduk, parka gidiyorduk, yemeğe gidiyorduk ama hep Sercan ile birlikte. Nereye gitsek Sercan da gelirdi. Hiçbir şekilde yalnız değildi. Sercan evlenene kadar birlikte yaşadılar" ifadelerini kullanmıştı.





Kaynak: Yeni şafak