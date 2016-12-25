Suikastçiye 3 yılda 30 defa taltif verilmiş

Mevlüt Mert Altıntaş'la ilgili bugüne kadar açığa çıkmamış yeni bilgileri paylaşalım: Altıntaş, henüz 2.5 yıllık polis memuru olduğu halde nasıl oluyorsa 30'un üzerinde taltif almış. Taltif, Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 86'ncı maddesi uyarınca ülkeye hizmette yararlılık gösterdiği tespit edilen personele verilen para ödülü.

- Ne var ki istismarcı FETÖ, bu ödülü de kendi gayrimeşru gelirlerini artırmak için kullandı. Yıllar yılı devletin parasını, yani milletin vergilerini kendi militanlarına taltif olarak peşkeş çekti, ardından da o taltifleri 'himmetlendirdi'.

- Bütün bunlar ortadayken hele de El Nusra gibi bu tür bir saldırı konsepti olmayan terör örgütlerinin ismini dahi anmaya gerek yok. Zaten suikastçı Nusra sloganları atarak bu algıyı yaratmak istemişti. Hatta kendisini El Nusra ile ilişkili göstermek için istihbarat çevrelerinin Nusra'ya yakın olduğunu bildiği bazı kimseleri aramış Altıntaş. Yani eylemden sonra HTS'lerin çıkarılacağını bildiği için kendisine Nusracı süsü vermek için özellikle Nusra'ya yakın kişilere telefon açmış. Bunu da ancak FETÖ'cü bir istihbari akılla yapabilir. Böylesi şeytani planlara ancak onlar başvurur çünkü.

- FETÖ, Arjantinli yazar Jorge Luis Borges'in deyişiyle 'Alçaklığın Evrensel Tarihi'nde yerini alacak bir örgüt. 'Alçaklıkları' tescilliydi zaten. 'Evrensel' bir tehdit olduklarını da Karlov suikastı ile tüm dünya gördü.