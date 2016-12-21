Suikastçinin resmini taşıyınca Cemaati islami açıklama yaptı

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren suikastçı, Pakistan'da propaganda malzemesi yapıldı.

Reuters haber ajansı, Pakistan Talibanı'nın müttefiki olarak bilinen Cemaat-i İslami'nin taraftarlarının katıldığı eylemde açılan "Halep, intikam... Biz Halep'te ölüyoruz, sen burada" yazılı dövizin yer aldığı gösteride, Halep ve Myanmar'daki ölümlerin protesto edildiğini bildirdi.

Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf, Reuters muhabiri Fayaz Aziz tarafından çekildi.

Provakasyonda Cemaat-i İslami'nin haberi olmadığı öğrenildi.