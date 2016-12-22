Suikastçinin cenazesi ortada kaldı!

Ailenin yaşadığı Çeltikçi’nin Mahalle Muhtarı Önder Aşçı, "Sabah aldığımız habere göre Altıntaş’ın 6 kişilik ailesinin serbest kaldığını söylendi. Şu anda saat 16.00 olmasına rağmen aileyle hiçbir bağlantı kuramadık. Telefonlara da ulaşılmıyor. Bu konuyla ilgili ne gelecek, ne olacak bunu da bilemiyoruz. Cenazeyi almaya da başvuru yapan olmadı. Bize de öyle bir bilgi gelmedi. Mahallede bir sessizlik var" dedi.

Komşularından 60 yaşındaki Hüseyin Yoldan, aileyi yakından tanıdığını ifade ederek, "Altıntaş ailesi yıllardan beri bizim yan komşumuzdur. Krediyle ev aldılar onu ödüyorlardı. İyi bir aileydi. Polis olan oğulları da ara sıra izinli olduğunda mahalleye gelirdi. Polis olduğu için ancak burada görebiliyorduk. Çocukken böyle değildi. Böyle bir olay yapacak kapasitede biri değildi. Demek ki orada kafasını yıkadılar. Duyduğumuzda şok yaşadık. Şu ana kadar buraya gelen giden yok" dedi.

"SÖKE'DE İSTEMİYORUZ" DEDİ

Suikastçının cenazesinin alınması durumunda nereye defnedileceği konusu ise ailesinin yaşadığı Söke'de tartışmalara yol açtı.

AK Parti Söke İlçe Başkanı Av. Fatih Gürer Altıntaş'ın cenazesinin Söke'ye defnedilmesini istemediklerini söyledi. Gürer, “Bu olay Türkiye ve dünya gündemine oturdu. FETÖ terör örgütüne mensup olduğu kuvvetli bir şekilde saptanan terörist tarafından Rusya Büyükelçisine saldırı düzenlendi. Tabii ki biz Söke'mizin adının bu şekilde anılmasını istemiyoruz. Bu yöndeki rahatsızlıklar kamuoyunda da dile getirildi. Bu yönde bir talebin olup olmadığını bilmiyoruz ancak cenazenin Söke’de gömülmesi durumunda karşı çıkacağımızı, tüm kamuoyuna bunu hissettireceğimizi dile getiriyoruz. Görüştüğümüz STK’larda bizimle aynı fikirde. Sökelilerin bu cenazeyi kabul etmeyeceğini biliyoruz, kamuoyu da aynı fikirde” diye konuştu.

ESKİ POLİS ARKADAŞI GÖZALTINDA

AA'nın haberine göre ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükelçi Karlov'un öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen'in koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, saldırgan Altıntaş'ın meslekten ihraç edilen arkadaşı komiser A.K, İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Ankara'ya getirilen A.K'nin cep telefonunda FETÖ mensuplarının kullandığı şifreli mesajlaşma programı ByLock bulunduğu iddia ediliyor. Saldırgan ile aynı şubede çalışan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında yayımlanan KHK'lar ile emniyet teşkilatından ihraç edilen A.K'nin İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.

Savcılık yetkilileri, Altıntaş'ın gözaltındaki ailesinin serbest bırakıldığını, A.K'nin yanı sıra gözaltında bulunan saldırganın ev arkadaşları Avukat S.Ö. ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru S.B'nin işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.