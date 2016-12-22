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Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin Aydın'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan saldırganın babası ve annesinin polise verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Baba Altıntaş oğlunun İzmir polis okulunda okuduğu esnada en samimi arkadaşı olan S.B.'nin ismini vererek, oğlunun bu kişi ile samimi olduktan sonra farklı davranışlar gösterdiğini söyledi ve Ankara'da da ev arkadaşı olduklarına dikkat çekti. Anne ise ifadesinde oğlunun polislik sınavlarına hazırlanırken dershaneye gitmediğini söyledi.

Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
Eklenme: 22 Aralık 2016, 21:47
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Büyükelçi Karlov'un Mevlüt Mert Altınbaş tarafından öldürülmesinin ardından saldırganın Aydın'ın Söke ilçesinde gözaltına alınan ve bugün serbest bırakılan anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı.

Şüphelilere, "Mevlüt Mert Altıntaş ile ne zaman görüştükleri, bahse konu olayla ilgili kendilerine bilgi verilip verilmediği ya da imada bulunup bulunmadığı, herhangi bir terör örgütü, dini grup ve cemaatle bağlantısının olup olmadığı" gibi sorular yöneltildi.

SUİKASTTAN SAATLER ÖNCE ANNESİNİ ARAMIŞ

İfadesinde, saldırının olduğu gün oğlunun 16.30'da kendisini aradığını ve ne yaptığını sorduğunu belirten anne Hamidiye Altıntaş, şunları anlattı. "O ara müsait değildim, misafirlikteydim. Kendisi bana 'anne ne yapıyorsun' diye sordu. Daha sonra müsait olunca kendisini arayacağımı söyleyince 'tamam anne Allah'a emanet ol, hakkını helal et' diyerek telefonu kapattı. Oğlum polislik sınavlarına hazırlanırken herhangi bir dershaneye gitmedi. Benim çocuğum içine kapanık sessiz ve sakin bir çocuktu."

Baba Esrafil Altıntaş da olayın olduğu gün oğluyla konuştuğunu, kendisine, telefon hattına kontör yüklediğini söylediğini aktardı. Telefon konuşmasında oğluna çalışıp çalışmadığını sorduğunu belirten Altıntaş, ifadesinde şunlara yer verdi: "Bana izinli olduğunu, şu an çarşıda gezdiğini, yemek yiyeceğini söyledi. Kendisi annesini ve beni her gün olmasa da 2 günde bir arardı. Konuşmasında anormal bir durum söz konusu değildi. İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulunu kazandıktan sonra S.B. isimli öğrenciyle samimiyet kurdu. Polis olduktan sonra ibadetlerine daha düşkün olmaya, içine kapanmaya ve sessizleşmeye başladı. İzmir polis okulunda okuduğu esnada en samimi arkadaşı S.B. isimli şahıstı. Hatta seçme imkanın varsa İzmir'de kalmasını söylememe rağmen S.'nin Ankara’ya gitmesinden dolayı burayı seçmiş, bu şahısla aynı evde kaldılar."

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u 19 Aralık'ta silahlı saldırı sonucu öldüren ve düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Söke ilçesinde yaşayan annesi, babası, kız kardeşi ve 3 yakını gözaltına alınmış, şüpheliler ifadelerinin ardından bugün serbest bırakılmıştı.

 
EtiketlerMevlüt Mert AltınbaşBüyükelçi Karlov
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