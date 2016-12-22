Suikastçi, yakasına bu rozeti takmış

Bu haber 11.945 kez okundu

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Altıntaş'ın suikastın gerçekleştiği yere dikkat çekmeden girmek için koruma polisi rozeti taktığı da belirlendi.

Öte yandan gözaltına alınan suikastçının ailesi serbest bırakıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 aralık'ta Çankaya Çağdaş sanatlar Merkezi'nde sergi açılışında öldürülmüştü.

Tetikçi çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş (22) serginin yapılacağı merkezin yanındaki otelde 5 gün önce yer ayırtmıştı. suikast günü de otele giriş yapmıştı.

ORTAYA ÇIKAN GERÇEK

Dün ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı: Elçinin o gece 19.00'da sergiye geleceğini Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi yönetimi bile o gün 16.30'da öğrenmişti.

KORUMA ROZETİ TAKMIŞ

Katliam gecesi suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın ceketinin yakasındaki polis rozeti detayı yeni ortaya çıktı. Bu rozeti sadece Emniyet Koruma dairesi'nde görevli polisler takıyor. Ankara'da bu rozeti tüm görevliler tanıyor. Yakasında olan polise tüm yollar açılıyor.