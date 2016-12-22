Cloudflare

Suikastçi koruma polisi rozeti takmış

Ankara'da Rus büyükelçi Andrey Karlov'a suikast düzenlkeyen Mevlüt Mert Altıntaş'ın dikkat çekmemek için koruma polisi rozeti taktığı belirlendi.

Suikastçi koruma polisi rozeti takmış
Eklenme: 22 Aralık 2016, 12:51
Bu haber 16.989 kez okundu

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Altıntaş'ın suikastın gerçekleştiği yere dikkat çekmeden girmek için koruma polisi rozeti taktığı da belirlendi.

Öte yandan gözaltına alınan suikastçının ailesi serbest bırakıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 aralık'ta Çankaya Çağdaş sanatlar Merkezi'nde sergi açılışında öldürülmüştü.

Tetikçi çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş (22) serginin yapılacağı merkezin yanındaki otelde 5 gün önce yer ayırtmıştı. suikast günü de otele giriş yapmıştı.

ORTAYA ÇIKAN GERÇEK

Dün ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı: Elçinin o gece 19.00'da sergiye geleceğini Çankaya Çağdaş sanatlar Merkezi yönetimi bile o gün 16.30'da öğrenmişti.

KORUMA ROZETİ TAKMIŞ

Katliam gecesi suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın ceketinin yakasındaki polis rozeti detayı yeni ortaya çıktı. Bu rozeti sadece Emniyet Koruma dairesi'nde görevli polisler takıyor. Ankara'da bu rozeti tüm görevliler tanıyor. Yakasında olan polise tüm yollar açılıyor.

 
EtiketlerrusyaAndrey KarlovMevlüt Mert Altıntaş
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi
  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
  • Erdoğan: Durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz
  • El Bab operasyonu ile ilgili flaş sözler: Rusya, ABD, İran, Katar…
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek''Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'

Fırat Kalkanı operasyonunun ne zaman son bulacağıyla ilgili bir değerlendirme…

Taksiciler teröre tepki gösterdi!Taksiciler teröre tepki gösterdi!

Bursalı taksiciler oluşturdukları konvoyla teröre tepki gösterdi. 100’ü aşkın taksici…

Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!

Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen, büyükelçi suikastiyle ilgili pişkince…

FETÖ'nün 'El Nusra' oyununu deşifre etti!FETÖ'nün 'El Nusra' oyununu deşifre etti!

FETÖ'nün aylardan beri Amerikan medyasını "Türkiye'nin El Nusra'yı desteklediği" üzerine…

Emeklilerin beklediği yasa tasarısı komisyonda kabul edildi!Emeklilerin beklediği yasa tasarısı komisyonda kabul edildi!

SGK, hak sahiplerinin 7 bin 500 liraya kadar olan alacaklarını…

CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldüCHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü

Rize Belediyesi tarafından alınan kararla, Rize Valiliği önüne taşınan Mustafa…

Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktıSuikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin Aydın'da gözaltına alındıktan sonra…

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!

Vodafone Arena'da ​geliri şehit ve gazi ailelerine bağışlanacak maç öncesi…

Suikastçinin cenazesi ortada kaldı!Suikastçinin cenazesi ortada kaldı!

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikastla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına…