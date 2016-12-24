Suikastçi bakın kimlerle görüşmüş

Rus Büyükelçisi Karlov'u öldüren Çevik Kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş soruşturması elde edilen yeni bulgularla derinleşerek sürdürülüyor. Suikastçının FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan emniyetin mahrem imamları ve emniyet mensupları ile telefon üzerinden irtibat sağladığı tespit edildi. Altıntaş'ın, 16-17 Temmuz'da senelik izne çıktığı belirlendi. İncelemede, Andrey 'den tutuklu 3. Sınıf Emniyet Müdürü Kahraman Sezer tarafından suikastçıya 16-17 Temmuz 2016 tarihleri arasında senelik izin verildiği tespit edildi. Suikastçının irtibata geçtiği polislerin FETÖ soruşturmasında ihraç edildiği kaydedildi.



BYLOCK'ÇULARLA İRTİBATLI



Altıntaş'ın ByLock kullanmadığı fakat FETÖ'nün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullanan örgüt üyeleri ile telefon irtibatı sağladığı tespit edilmişti. İlk belirlemelerde suikastçı polisin 6'sı kırmızı, 2'si turuncu listede yer alan toplam 8 ByLock'çu örgüt militanı ile temas ettiği bilgisine ulaşıldı. Soruşturmayı yürüten heyet bu örgüt mensuplarıyla ilgili detaylı çalışma başlatırken bunların FETÖ'nün emniyetten sorumlu mahrem imamlar sınıfında yer aldığını, bazılarının ise ByLock kullanan emniyet mensupları olduğunu belirledi.



HEDEF SAPTIRMA TAKTİĞİ



Altıntaş'ın darbe girişimi sonrası deşifre olmaması El Nusra'ya bağlı olduğu izlenemini uyandırmak için sosyal medya hesabı açtığı, bu amaçla çatışma bölgelerindeki birtakım gruplarla göstermelik olarak arkadaşlık kurma çabası içinde olduğu belirlendi.



SABAH