Suikastçi Altıntaş'ın telefonundan bakın neler çıktı!

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastinde katil polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın FETÖ’nün sanal ini ByLock’u aktif kullanan kırmızı listedeki 10 örgüt üyesiyle irtibatlı olduğu tespit edildi.

İstihbarat kaynaklarından alınan bilgilere göre suikastçinin ByLock’ta kaydı yok. Bunun nedeni FETÖ’nün ‘kamikaze’ olarak kullanmayı planladığı hücrelerin örgütle doğrudan ilişki kurmasına izin verilmemesi olarak açıklanıyor. Bu da uyuyan hücreleri soruşturmalar açısından görünmez hale getiriyor.

MİT GÖRÜŞMELERİN İÇERİĞİNİ ÇÖZMEYE BAŞLADI

Suikastten sonra Ankara Çevik Kuvvvet’te görevli Altıntaş’la ilgili yapılan araştırmada katilin mezun olduğu okuldaki devrelerinden çoğunun FETÖ’cü olduğu belirlendi. Saldırganın FETÖ evlerinde sohbetlere katıldığına ilişkin tanık olarak ifade veren FETÖ’cülerin itiraflarına da ulaşıldı. Altıntaş’ın, ByLockçularla ilişkisi de mercek altında. Programı yoğun kullanan ‘kırmızı liste’deki FETÖ’cülerden 10’uyla bağlantısına ulaşıldı. Altıntaş’ın ‘abi’si konumundaki 10 örgüt üyesinin ByLock’ta yaptığı görüşmelerin içeriği çözülmeye başlandı. Saldırganın hedefine kilitlenmiş ve oynayacağı radikal terörist rolüne hazırlanmış olduğuna dikkat çeken istihbarat kaynakları “FETÖ’nün katili saldırı için ‘seçilmiş kişi’ telkiniyle hazırladığı anlaşılıyor. Silik bir insan olan katil, saldırıyla büyük biri olacağı hayaliyle hareket etmiş” değerlendirmesini yaptı.

VURULDUKTAN SONRA 1O DAKİKA ÇATIŞTI

Olayın yaşandığı sergi salonunun kamera kayıtları inceleme altına alındı. Görüntülere göre olay şöyle oldu: Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş, 19.05’te Karlov’u vurduktan sonra, sol elini kaldırıp propaganda yaptı. Ardından salondaki fotoğraflar tek tek söküp yere attı. 19.27’de asayiş ekipleri geldi. ‘Teslim ol’ çağrısına silahını doğrultarak karşılık verip, siper aldı ve polislere ateş açtı. Bunun üzerine ekipler 19.32’de Altıntaş’ı ayağından vurdu, saldırgan 4 kez bacak ve ayağından yara aldı. Altıntaş yerden ateş ederken olay yerine özel harekatçılar geldi. Onların da ‘teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık veren Altıntaş, 10 dakika sonra saat 19.42’de boynundan vuruldu. Yere yığılan saldırganın başında toplanan polisler, bomba ihtimali üzerine geri kaçtı. Saat 19.49’da ise sağlık ekipleri Karlov’a müdahale etmeye başladı. Öte yandan Altıntaş’ın cebinden 3 yedek şarjör ile 20-25 mermi (Toplam 75) ve 155 TL para çıktı. Saldırganın üzerindeki takım elbiseyi ise olaydan 3 gün önce aldığı öğrenildi.

BU NOT BULUNDU

Rus elçi Karlov’un katili Mevlüt Altıntaş’ın arkasında bir not bıraktığı tespit edildi. Notta “ABD ve Rusya’nın sonu yakındır. Artık kıyam vaktidir” yazdığı öğrenildi. Tamamen dikkatleri başka yöne çevirme amaçlı hazırlandığı değerlendirilen notta Altıntaş'ın Arap aksanı ile “Allahu Akbar” diye yazması çelişkili bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Karlov’un katili Mevlüt Mert Altıntaş’ın, arkasında bir not bıraktığı tespit edildi. Tamamen dikkatleri başka yöne çevirme amaçlı hazırlandığı değerlendirilen notta, Aydın doğumlu Altıntaş’ın Arap aksanı ile “Allahu Akbar” diye yazması çelişkili bulundu. Eylemin “Allah’ın kelamını yükseltmek” amaçlı yapıldığı vurgulanan notta, İslam'a karşı açılan en vahşi Haçlı savaşının yaşandığından bahsedildi. Notta, “ABD ve Rusya’nın sonu yakındır. Artık kıyam vaktidir. Beldelerimizde güveni hissetmedikçe sizler beldelerinizde güvende olmayacaksınız” denildi.

Saldırganın kaldığı evde yapılan evde mizansen notla sınırlı olmadığı belirlendi. Arap asıllı bir yazarın kitabı ve not dışında ciddi bir bulguya rastlanılmadığı ileri sürüldü. Bulunan tek dini içerikli kitapla saldırganın radikalleşmesinin mümkün olmayacağı, bunun ancak saldırının arkasındaki güçleri gizlemek amaçlı kurgulanarak evde bulundurulduğu üzerinde duruluyor.

'SUİKASTÇI FETÖ ÜYESİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u silahlı saldırı sonucu öldüren saldırgana ilişkin, “Bağlantıların öncelikli olanı tamamıyla Feto Terör Örgütüne mensup olduğudur yani bunu gizlememize filan gerek yok. Yetiştiği yerden tut, iltisaklarına varıncaya kadar onlar bunu gösteriyor” dedi.

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