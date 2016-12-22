Cloudflare

Suikastçi Altıntaş'ın telefonundan bakın neler çıktı!

Rus Büyükelçi Andrey Karlov’u katleden Mert Altıntaş’ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün haberleşme programı ByLock’u yoğun şekilde kullanan kırmızı listedeki 10 kişiyle sık sık bağlantı kurduğu ortaya çıktı.

Suikastçi Altıntaş'ın telefonundan bakın neler çıktı!
Eklenme: 22 Aralık 2016, 08:30
Bu haber 55.919 kez okundu

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastinde katil polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın FETÖ’nün sanal ini ByLock’u aktif kullanan kırmızı listedeki 10 örgüt üyesiyle irtibatlı olduğu tespit edildi.

İstihbarat kaynaklarından alınan bilgilere göre suikastçinin ByLock’ta kaydı yok. Bunun nedeni FETÖ’nün ‘kamikaze’ olarak kullanmayı planladığı hücrelerin örgütle doğrudan ilişki kurmasına izin verilmemesi olarak açıklanıyor. Bu da uyuyan hücreleri soruşturmalar açısından görünmez hale getiriyor.

MİT GÖRÜŞMELERİN İÇERİĞİNİ ÇÖZMEYE BAŞLADI

Suikastten sonra Ankara Çevik Kuvvvet’te görevli Altıntaş’la ilgili yapılan araştırmada katilin mezun olduğu okuldaki devrelerinden çoğunun FETÖ’cü olduğu belirlendi. Saldırganın FETÖ evlerinde sohbetlere katıldığına ilişkin tanık olarak ifade veren FETÖ’cülerin itiraflarına da ulaşıldı. Altıntaş’ın, ByLockçularla ilişkisi de mercek altında. Programı yoğun kullanan ‘kırmızı liste’deki FETÖ’cülerden 10’uyla bağlantısına ulaşıldı. Altıntaş’ın ‘abi’si konumundaki 10 örgüt üyesinin ByLock’ta yaptığı görüşmelerin içeriği çözülmeye başlandı. Saldırganın hedefine kilitlenmiş ve oynayacağı radikal terörist rolüne hazırlanmış olduğuna dikkat çeken istihbarat kaynakları “FETÖ’nün katili saldırı için ‘seçilmiş kişi’ telkiniyle hazırladığı anlaşılıyor. Silik bir insan olan katil, saldırıyla büyük biri olacağı hayaliyle hareket etmiş” değerlendirmesini yaptı.

VURULDUKTAN SONRA 1O DAKİKA ÇATIŞTI

Olayın yaşandığı sergi salonunun kamera kayıtları inceleme altına alındı. Görüntülere göre olay şöyle oldu: Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş, 19.05’te Karlov’u vurduktan sonra, sol elini kaldırıp propaganda yaptı. Ardından salondaki fotoğraflar tek tek söküp yere attı. 19.27’de asayiş ekipleri geldi. ‘Teslim ol’ çağrısına silahını doğrultarak karşılık verip, siper aldı ve polislere ateş açtı. Bunun üzerine ekipler 19.32’de Altıntaş’ı ayağından vurdu, saldırgan 4 kez bacak ve ayağından yara aldı. Altıntaş yerden ateş ederken olay yerine özel harekatçılar geldi. Onların da ‘teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık veren Altıntaş, 10 dakika sonra saat 19.42’de boynundan vuruldu. Yere yığılan saldırganın başında toplanan polisler, bomba ihtimali üzerine geri kaçtı. Saat 19.49’da ise sağlık ekipleri Karlov’a müdahale etmeye başladı. Öte yandan Altıntaş’ın cebinden 3 yedek şarjör ile 20-25 mermi (Toplam 75) ve 155 TL para çıktı. Saldırganın üzerindeki takım elbiseyi ise olaydan 3 gün önce aldığı öğrenildi.

BU NOT BULUNDU

Rus elçi Karlov’un katili Mevlüt Altıntaş’ın arkasında bir not bıraktığı tespit edildi. Notta “ABD ve Rusya’nın sonu yakındır. Artık kıyam vaktidir” yazdığı öğrenildi. Tamamen dikkatleri başka yöne çevirme amaçlı hazırlandığı değerlendirilen notta Altıntaş'ın Arap aksanı ile “Allahu Akbar” diye yazması çelişkili bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Karlov’un katili Mevlüt Mert Altıntaş’ın, arkasında bir not bıraktığı tespit edildi. Tamamen dikkatleri başka yöne çevirme amaçlı hazırlandığı değerlendirilen notta, Aydın doğumlu Altıntaş’ın Arap aksanı ile “Allahu Akbar” diye yazması çelişkili bulundu. Eylemin “Allah’ın kelamını yükseltmek” amaçlı yapıldığı vurgulanan notta, İslam'a karşı açılan en vahşi Haçlı savaşının yaşandığından bahsedildi. Notta, “ABD ve Rusya’nın sonu yakındır. Artık kıyam vaktidir. Beldelerimizde güveni hissetmedikçe sizler beldelerinizde güvende olmayacaksınız” denildi.

Saldırganın kaldığı evde yapılan evde mizansen notla sınırlı olmadığı belirlendi. Arap asıllı bir yazarın kitabı ve not dışında ciddi bir bulguya rastlanılmadığı ileri sürüldü. Bulunan tek dini içerikli kitapla saldırganın radikalleşmesinin mümkün olmayacağı, bunun ancak saldırının arkasındaki güçleri gizlemek amaçlı kurgulanarak evde bulundurulduğu üzerinde duruluyor.

'SUİKASTÇI FETÖ ÜYESİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u silahlı saldırı sonucu öldüren saldırgana ilişkin, “Bağlantıların öncelikli olanı tamamıyla Feto Terör Örgütüne mensup olduğudur yani bunu gizlememize filan gerek yok. Yetiştiği yerden tut, iltisaklarına varıncaya kadar onlar bunu gösteriyor” dedi.

Star

 
Etiketlermert altıntaşAndrey Karlovrus büyükelçi suikastrus büyükelçirus elçifetöbylockrus büyükelçi fetömert altıntaş telefon
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Kara

Dünyaya rezil olduk haberiniz var mi kardeslerim?? Biz fetö öldürdü diyoruz, dünya türk polisi öldürdü diye yaziyor haberiniz varmi. Biz fetö Bir terörist teskilatidir diyoruz ve pkk dan farki yoktur diyoruz. Adamlar bize akp fetö ile birlikte yönetimde degilmiydi!!! Ve pkk ile masada degilmiydi diyorlar. Daha düne kadar rusya düsmanimizdi, simdi ise kankamiz oldu!!Esad kankamizdi. Düsmanimiz oldu ve dünde yeniden kankamiz oldu. Daha dün Rus konsolosuna protestoya davet eden yazarlariniz simdi ise taziye ziyaretine gidelim diye yaziyorlar. Komik duruma düsmedikmi kankiler. Böyle pilitikami olur ya!!Dünya gülüyor artik. Sizde bunun farkidasiniz Ama. Ekmek elden su gölden diyip .....

Cevapla

Furkan

Hergün Sitenizde Resimlerini ve yaptiklarini nerdeyse övücü şekilde yayınlıyorsunuz.Yeter artık Teröristi övmeyin!

Cevapla

Ilker yılmaz

Bence korunuyor.Hatta milletvekili derecesinde bile olanlar vardır bunların.Amaç reisi alt etmek.Bence büyükleri korumak için yapıyorlar.Ayaktan vurmalar ölü olarak ele geçirmeleri felan

Cevapla

Yusuf VURAL

Ya kardeşim !haala adamın teslim ol ihtarına ateşle karşılık verdi diye ayağından vurdukları söyleniyor. Silahı bu adam eliyle tutuyor neden el , kol yada omuzdan değilde bacaktan vuruyorlar. Vuran polisleri araştırmaya vede olayı çözmeye niyetinizvar mı ?Yoksa kamudaki fettoşlar korunuyor mu endişesini hep taşıyacak mıyız ?

Cevapla

  • 'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'
  • ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi
  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
  • Erdoğan: Durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Fitne zamanı nasıl davranmalıyız?Fitne zamanı nasıl davranmalıyız?

Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen karanlık eller, terör eylemleri gerçekleştirip, sosyal…

'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek''Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'

Fırat Kalkanı operasyonunun ne zaman son bulacağıyla ilgili bir değerlendirme…

Taksiciler teröre tepki gösterdi!Taksiciler teröre tepki gösterdi!

Bursalı taksiciler oluşturdukları konvoyla teröre tepki gösterdi. 100’ü aşkın taksici…

Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!

Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen, büyükelçi suikastiyle ilgili pişkince…

FETÖ'nün 'El Nusra' oyununu deşifre etti!FETÖ'nün 'El Nusra' oyununu deşifre etti!

FETÖ'nün aylardan beri Amerikan medyasını "Türkiye'nin El Nusra'yı desteklediği" üzerine…

Emeklilerin beklediği yasa tasarısı komisyonda kabul edildi!Emeklilerin beklediği yasa tasarısı komisyonda kabul edildi!

SGK, hak sahiplerinin 7 bin 500 liraya kadar olan alacaklarını…

Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktıSuikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin Aydın'da gözaltına alındıktan sonra…

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!

Vodafone Arena'da ​geliri şehit ve gazi ailelerine bağışlanacak maç öncesi…

Suikastçinin cenazesi ortada kaldı!Suikastçinin cenazesi ortada kaldı!

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikastla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına…