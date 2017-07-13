Suikast timi sanıklarına 'idam sehpalı' karşılama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Vatandaşlar sanıkların üzerine ip attı

Duruşmanın görüleceği alanda toplanan vatandaşlar, sanıkların üzerine ip attı. Dar ağacı kuran kalabalık, okunan sanık isimlerinden sonra "idam" diye bağırdı.

Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resimlerini taşıyan vatandaşlar, üzerinde "Uzun adam eğilmez, milli irade yenilmez", "Seninleyiz Reis", "Pensilvanya'nın uşakları", "Eşekle atın kırması katır olur, şeytanla siyonistin kırması FETO olur", "Game over FETO" ve "İmanını satmış hainler" yazan pankartlar açtı. Gruptakiler "idam isteriz" şeklinde slogan attı.

Protestoda örgütün elebaşı Fetullah Gülen ve suikast timindeki "Çiğli imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı Zekeriya Kuzu'nun fotoğrafları kullanılarak hazırlanmış Marilyn Monroe'nun film sahnesinin canlandırıldığı afiş dikkati çekti.

Sanıkların mahkeme salonuna alınmasının ardından duruşmaya başlandı. Salonda sanıkların yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında olduğu 25 kişi ile Başbakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün de müdahillik talebi kabul edilen davanın üçüncü duruşmasının ilk gününde, mahkemeye gönderilen bilirkişi raporlarının okunması ve tanıkların dinlenilmesi bekleniyor.

'Burada kahraman yok. Bu tişörtün çıkartılmasını talep ediyoruz'

Tanıkların ifadeleri devam ederken söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından Mustafa Doğan İnal, "Sanıklardan Gökhan Güçlü, üzerinde 'hero' yani 'kahraman' yazan tişörtle mahkeme salonuna gelmiş. Burada kahraman yok. Burada devlete meydan okuma var. Bu tişörtün çıkartılmasını talep ediyoruz." dedi.

Bunun üzerine taraf avukatları arasında tartışma yaşandı. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, duruşmaya ara vererek salonun boşaltılmasını istedi.

Verilen aranın ardından söz alan davanın savcısı, sanığın tişörtündeki belirgin yazının verdiği mesaj itibarıyla duruşma disiplininin bozulmasına neden olduğu görüldüğünden, söz konusu kıyafetinin değiştirilmesini, aksi halde duruşmadan uzaklaştırılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Mahkeme Başkanı Baştoğ, tartışmalara ve duruşma ortamının bozulmasına yol açması nedeniyle sanığın üzerindeki tişörtün değiştirilerek ardından salona getirilmesine oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı.

Kararın ardından sanıklar ve müşteki avukatları arasında tartışma yaşandı.

Sanık Güçlü, duruşmaya katılmak istemediğini belirtince cezaevine geri gönderildi.

Gerginlik devam edince duruşmaya yeniden ara verildi.

İddianame

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede, sanıkların, "Cumhurbaşkanına suikast", "anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün "suikast timi"ndeki biri firari 37 asker için en az altışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor.