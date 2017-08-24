Tutuklanan MAK’çılar Alman malı keskin nişancı tüfekleri alıp eğitim yapmış

MURAT ALAN/İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast ve üst düzey komutanların derdest edilmesiyle ilgili soruşturmada Akit şok bir bilgiye daha ulaştı. Suikast ekibinin başında bulunan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in 2014 yılında, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Timlerinden oluşturulan suikast hücrelerini İzmir ve Konya’da toplattığı, görevleri arasında yer almamasına rağmen bu timlere Alman yapımı keskin nişancı tüfekleri alınarak atış eğitimi verildiği ortaya çıktı. Darbe sonrası TSK’dan ihraç edilen Kıdemli Başçavuşlar Fatih Pancar, Melih Kaan Küçük, A. Yaşar Okutan ve Eyüp Nuh Aygün’ün atış kurslarına gönderildiği, aynı ekibin girişimi ile MAK helikopterlerine makineli tüfek montajı yaptırıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Havacı Yüzbaşı Emre Ercan, MAK Timlerinin teröristleştirilmesinde eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ve Binbaşı Gökhan Maldar’ın görev aldığını, paşa kod adlı Zekeriya Kuzu’nun bu örgütten olduğunu, 2014 yılındaki hazırlığa engel olmak isteyen Binbaşı Ersin Özgül’ün de istifa ettirildiğini söyledi.

MENFEZ PAŞASININ TİMLERİNE KESKİN NİŞANCI EĞİTİMİ VERİLDİ

15 Temmuz darbe girişiminin hazırlık safhası ile ilgili korkunç bir bilgiye daha ulaşıldı. Darbe planı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast hazırlıklarına 2014 yılında başladığı, TSK içerisinde Muharebe Arama Kurtarma olarak adlandırılan MAK Timlerine Almanya’dan getirilen keskin nişancı tüfekleriyle suikast eğitimi verildiği belirlendi. Fetullahçı Terör Örgütünün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Yüzbaşı Emre Ercan sorgusunda örgütün MAK Timlerindeki yapılanmasına ilişkin önemli bilgiler verdi. Ercan, “2010-2014 yılları arasında 8. Filoda Arama Kurtarmada görev yaptım. Kıdemli Başçavuş Ahmet Sezer bana Zekeriya Kuzu, Fatih Pancar, Ersoy Soykan, Gökhan Maldar, Hasan Aslanbay ve Hüseyin Aslanbay isimli şahıslardan uzak durmamı, farklı bir yapı içinde yer aldıklarını söyledi. Pancar isimli şahsın filoda kullanılmak üzere keskin nişancı tüfeği alımı için araştırma yaptığını fark ettim. Binbaşı Ersin Özgül’e durumu aktardım. Bizim keskin nişancılık gibi bir görevimiz olmadığını, bu silahın alımının yapılması için yapılan araştırmanın talimatını kimin verdiğini sordum. Kendisinin bilgisinin olmadığını, araştırsa bile almalarının mümkün olmadığını söyledi. Ancak bir süre sonra ilginç bir şekilde istifa etti ve o silahlar filo uhdesine girdi” dedi. Ercan, atış kurslarına ise 15 Temmuz sonrası TSK’dan atılan Fatih Pancar, Melih Kaan Küçük, A. Yaşar Okutan ve Eyüp Nuh Aygün’ün gönderildiğini, başka da kimsenin bu eğitimi almadığını kaydetti.

DARBE İÇİN MAK’ÇILARI KONYA VE İZMİR’DE TOPLADILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a yönelik suikast birimlerinin başında olan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ve Binbaşı Gökhan Maldar’ın 2014 yılında Türkiye’nin 8 ayrı bölgesinde görev yapan MAK Timlerini İzmir ve Konya’da toplamak için hazırlık yaptığını ifade eden Yüzbaşı Ercan, altyapının hazır olmamasına rağmen FETÖ’cülerin girişimi ile birliklerin iki ile taşındığını kaydetti. Ercan, darbede kritik konumda bulunan MAK’çıların bir araya toplanması ile ilgili, “2014 yılına kadar ülkemizde 8 ayrı bölgede faaliyet gösteren MAK ve İHK Timleri 2014 yılından sonra İzmir ve Konya illerine toplandı. Bu şahıslar hiçbir bina ve tesis olmamasına rağmen, altyapısı tamamlanmadan alelacele iki merkezde toplandılar. Bu darbe girişimi de bunların amacını ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.