Suikast sonrası Malezya'dan Kuzey Kore kararı

Malezya hükümetinin, Kuzey Kore vatandaşlarına çalışma izni vermeyi durdurduğu bildirildi. Kyodo haber ajansına göre, diplomatik kaynaklar, Malezya hükümetinin şubat ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın Malezya havaalanında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Malezya'daki Kuzey Koreli vatandaşlara çalışma izni vermeyi durdurduğunu açıkladı.



Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki bir Kuzey Kore restoranının çalışanlarının mayısta çalışma izinlerinin dolduğunu ve bu izinlerinin uzatılmayarak sınır dışı edildikleri belirtildi.

Bine yakın Kuzey Koreli işçinin Malezya'nın Saravak eyaletinde maden ve inşaat sektöründe çalıştığı biliniyor.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat'ta Kuala Lumpur'daki uluslararası havalimanında uğradığı sinir gazlı saldırının ardından hayatını kaybetmiş, daha sonra yapılan açıklamalar nedeniyle iki ülke ilişkileri gerilmişti.

İki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçilerini istenmeyen adam ilan etmelerinin ardından Pyongyang yönetimi, Malezya'daki Kuzey Koreli diplomatlar ve Kuzey Kore vatandaşlarının güvenliği konusunda teminat verilinceye kadar Malezya vatandaşlarının ülkeden ayrılmasını geçici olarak yasakladığını duyurmuştu.

Malezya Başbakanı Necip Rezak, mart ayında Kuzey Kore'de rehin tutulan 9 Malezya vatandaşının serbest bırakıldığını bildirmişti.





