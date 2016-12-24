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"Suikast olayının arkasında ne var biliyoruz. Hesabını soracağız''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karlov'a yönelik suikasta ilişkin, Olayın arkasında ne var biliyoruz. Bunun hesabını soracağız.''

"Suikast olayının arkasında ne var biliyoruz. Hesabını soracağız''
Eklenme: 24 Aralık 2016, 22:44
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik terör saldırısını kısa süre içinde her yönüyle aydınlığa çıkartıp, hesabını soracaklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, EXPO 2016 Antalya'daki kongre merkezinde Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen "Antalya Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması 2015" töreninde, ödül alan Antalyalı gazetecileri kutladığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, tören öncesinde ödül alan fotoğrafları incelediğini ve bütün fotoğrafların birbirinden anlamlı olduğunu dile getirdi.

AGC'nin gazeteciliği dışında Antalya'nın her alanında yer aldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, o nedenle kamu yararına kurum olmayı hak ettiğini ifade etti. AGC'nin Antalya'nın tanıtımı için büyük çaba gösterdiğini anlatan Çavuşoğlu, Antalyalı gazetecilerin EXPO 2016 Antalya'ya en fazla destek veren meslek gruplarından olduğunu kaydetti. 

"Rusya ile ilişkilerimizi tekrar bozmak istediler" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

HESABINI SORACAĞIZ

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, terör saldırısı, suikast sonucunda hayatını kaybetti. Kendisini ülkemizden en iyi şekilde uğurladık ve Moskova'da da en iyi şekilde karşıladık. Putin'in söylediği gibi olayın arkasında ne var biliyoruz. Kısa süre içinde her yönüyle aydınlığa çıkartıp hesabını da soracağız.

Sayın Putin'in de Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bu olay ilişkilerimizi bozamayacak. Bu süreçte Rusya ile yakın iş birliğimizin faydasını Doğu Halep'te 45 bin kişinin tüm zorluklara rağmen tahliye edilmesinde gördük. Önemli bir iş başardık. Anlaşamadığımız noktalar oldu. Farklı düşündüğümüz yerler de oldu.

ABD ile de var, diğer ülkelerde de var. Herkesle aynı düşünmek zorunda değiliz. Bizim kendi çıkarlarımız ve yanlış gördüğümüz şeyler var. Bunu da konuşuruz, söyleriz.

Rusya ile olan bu iş birliğimizi tüm Suriye'ye yayıp ateşkesin tamamen sağlanması, müzakerelerle siyasi dönüşümün sağlanmasını istiyoruz. Oradaki sorunlar bizi de etkiliyor.

 
EtiketlerKarlov suikastıMevlüt Çavuşoğlu karlov suikastı
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