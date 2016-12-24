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Suikast ile Rusya-Türkiye ilişkisi bozulmadı diye kudurdular!

Yazdığı bir haberle Türkiye siyasetine yön veriyordu The Economist. Şimdi ise Türkiye'yi kontrol edemedikçe çıldırıyorlar..

Suikast ile Rusya-Türkiye ilişkisi bozulmadı diye kudurdular!
Eklenme: 24 Aralık 2016, 17:46
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Rus uçağının düşürülmesinin ardından gerginleşen Rusya Türkiye ilişkileri yeniden düzelmeye başladı. İlişkiler tam düzelirken Rus Büyükelçi'ye Türk polisine sızmış bir Fetullahçı namert suikast düzenledi.

TÜRK RUS İLİŞKİLERİ BOZULMADI

Suikastin ardından herkes Erdoğan ve Putin'in ne diyeceğini merak ediyordu ki ikisi de sağduyulu açıklamalarda bulundu ve suikastin Türk-Rus ilişkilerine darbe vurmak isteyenlerin organize ettiğini duyurdu.

ENDİŞELİ BATI

İki liderin ilişkileri daha da ilerletme kararı almalarının ardından Amerika ve Avrupa ülkeleri olmak üzere Batı bloğu endişeli açıklamalar yapmaya başladı. Bu endişeli yaklaşımlardan biri de The Economist'in yeni sayısındaki bir analizde yer alıyor.

THE ECONOMİST: BATI ENDİŞELENMEKTE HAKLI

Economist, Batı ülkelerinin Türk - Rus yakınlaşmasından duyduğu endişeyi haklı olarak niteledi. Analizde şunlar yer aldı:

Karlov'un öldürülmesinin daha büyük sonuçları olabilir. Batılı ülkeler Türkiye'nin Rusya'yla yeniden yakınlaşmasının boyutları konusunda endişelenmekte haklı. Ancak Erdoğan ile Putin'in arasının bozulmasının kendileri için de kötü olacağının farkındalar. İki otoriter lider gerilimi azaltmak için ellerinden geleni yapıyor gibi görünüyor. İlişkileri, Büyükelçi'nin ölümünden sonra her zamankinden daha güçlü hale gelebilir.

 
EtiketlerRus BüyükelçiEconomistRus uçağının düşürülmesiRusya Türkiye ilişkileriErdoğan ve Putin
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