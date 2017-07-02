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Suikast için keşif yapan terörist yakalandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde ilçe ve AK Partili yöneticilere silahlı saldırı için keşif yaptığı tespit edilen PKK'lı kadın terörist yakalandı.

02 Temmuz 2017 Pazar 15:24
Suikast için keşif yapan terörist yakalandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde ilçe ve AK Partili yöneticilerine suikast için keşif yapan PKK'lı kadın terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alınan kadın terörist, Dargeçit ilçesinde Saray Mahallesi Mezopotamya Caddesi üzerinde yakalandı.

Ablası adına kayıtlı nüfus cüzdanı ile yakalanan PKK'lı teröristin "Rozarin" kod adlı Mevlüde Gündüz olduğu tespit edildi.

Kandil'de saldırı eğitimi vermiş

Terör örgütü PKK'ya 2007 yılında İstanbul'dan katıldığı belirlenen Gündüz'ün uzun süre kandil alanında suikast tarzı saldırı eğitmenliği yaptığı saptandı.

Geçen yıl Dargeçit'e geldiği belirlenen Gündüz'ün, ilçe ve AK Partili yöneticileri ile bazı polis noktalarına suikast tarzı saldırı planladığı öğrenildi.

300 gram TNT ele geçirildi

Gündüz' ün kaldığı evde ve müştemilatında yapılan aramada, tabanca, çok sayıda fişek, Rus yapımı el bombası, 300 gram TNT, patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan ölçü aleti, 4 uzaktan kumandalı bomba alıcısı, 3 verici kumanda, 2 güç kaynağı, el yapımı zaman ayarlı anahtar sistemi ile elektrikli kapsül ele geçirildi.

Keşiflerden sonra makyaj yapmış

İlçede çeşitli zamanlarda keşif yapan Gündüz'ün evinde saç boyası ve kozmetik ürünler de ele geçirildi.

Gündüz'ün keşiflerden sonra tanınmamak için makyaj yapıp, kıyafet değiştirdiği belirlendi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 15:24
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