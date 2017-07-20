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Suikast girişimi davasında ara karar verildi

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının yeni bilirkişi ve balistik uzmanın dinlenmesi ile olay yerinde keşif yapılması taleplerini kabul etmedi. Memur-Sen'in davaya katılma talebi reddedildi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:44
Suikast girişimi davasında ara karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının taleplerini reddetti.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, 13 Temmuz'dan bu yana devam eden üçüncü duruşmada sanık ve sanık avukatlarının tevsi tahkikat ve katılma taleplerinin alındığını söyledi.

Baştoğ, çatışmada aracının zarar gördüğünü belirten Fevzi Önen'in davaya müşteki olarak katılmasının kabul edildiğini, Memur-Sen'in ise katılma talebinin reddine karar verildiğini kaydetti.

Bilirkişi incelemeleri, balistik raporları ve tanık ifadelerinin olayı yeterince açıklığa kavuşturduğunu bildiren Baştoğ, bu nedenle sanık ile sanık avukatlarının yeni bilirkişi ve balistik uzmanı dinlenmesi ve olay yerinde keşif yapılması taleplerinin reddine oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı.

Duruşmaya müşteki avukatlarının dinlenmesiyle devam ediliyor.

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:44
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