SUGEM’den büyük başarı

2016-2017 eğitim ve öğretim yılında 7. ve 8. sınıf olmak üzere yaklaşık 800 öğrenci TEOG’a SUGEM’de hazırlanarak elde ettikleri büyük başarılarla Sultanbeyli Belediyesinin gurur kaynağı oldu.

TEOG’a SUGEM bünyesinde hazırlanan 465 öğrenciden; 6 öğrenci Fen Lisesi, 143 öğrenci Anadolu Lisesi, 27 öğrenci Anadolu Fen İmam Hatip Lisesi, 13 öğrenci Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, 79 öğrenci Anadolu Meslek Lisesi, 107 öğrenci Anadolu İmam Hatip Lisesi, 73 öğrenci Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 13 öğrenci Temel ve Özel Lise, 1 öğrenci Güzel Sanatlar Lisesi ve 1 öğrenci de Sosyal Bilimler Lisesi’ne girmeye hak kazandı.

TEOG’a Sultanbeyli Belediyesinin eğitim kurumlarında hazırlanan öğrenciler elde ettikleri başarılarla hem Sultanbeyli Belediyesine hem de ailelerine büyük sevinç yaşattı.