Sufi Muhammed serbest bırakıldı

Aynı zamanda Tahriki Taliban Pakistan Grubu Lideri Molla Fazlullah’ın kayınbabası olan Sufi Muhammed, cihat yanlılarının Swat ve çevresinde gerçekleştirdiği ayaklanmadan sorumlu tutuluyordu.

Peşaver Yüksek Mahkemesi, Sufi Muhammed’i ‘sağlık durumunun her geçen gün kötüleştiği’ gerekçesiyle serbest bıraktı.

Sufi Muhammed, Pakistan’ın kuzey batısında faaliyet gösteren Tahriki Nifazi Şeriat-i Muhammed (Şeriat-i Muhammed’in Tatbiki Hareketi) grubunun liderliğini yapmıştı.

Pakistanlı ilim adamı, 2000’lerin başlarında Afganistan’daki Amerika Birleşik Devletlerine karşı savaşması için binlerce üye temin etmişti.

ABD ile yakın ilişkileriyle tanınan önceki Başbakan Pervez Müşerref, Tahriki Nifazi Şeriat-i Muhammed grubunu yasaklayarak Sufi Muhammed’i tutuklatmıştı.

Sufi Muhammed Tahriki Taliban’ın Svat’ı teslim etmesi için yürütülen müzakerelere aracılık etmesi için 2007 yılında serbest bırakılmıştı.

Pakistan’ın turistik bölgelerinden Svat, iki yıl boyunca cihat yanlılarının kontrolünde kalmıştı.

Sufi Muhammed, 2009 yılında Svat’ta kalabalığa ettiği konuşmasında demokrasi karşıtı söylemlerde bulunmuştu: “Biz demokrasiden nefret ederiz. Biz İslam’ın tüm dünyaya sulta etmesini isteriz. İslam, demokrasiye veya seçimlere cevaz vermez.”

Sufi Muhammed, geçen yirmi yıl boyunca Pakistanlı yetkililerce birçok kez tutuklanarak tekrar serbest bırakıldı. Sufi Muhammed’e yöneltilen suçlar arasında ‘vatan hainliği, başkaldırı ve terörizm’ gibi iddialar var.