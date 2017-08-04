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Sufi direnişçilerinden 'tank katliamı' videosu

Başkent Şam'da Esed rejimine karşı savaşan Feylaku'r Rahman, Doğu Guta'nın cephe hatlarında rejimin tanklarına karşı saldırılarını içeren bir video yayınladı.

04 Ağustos 2017 Cuma 17:01
Sufi direnişçilerinden 'tank katliamı' videosu

Suriye'nin başkenti Şam'da Esed reijimi ile muhalif güçler arasında Doğu Guta'nın cephe hatlarında yoğunlaşan çatışmalar uzun süredir devam ediyor. Ağırlıklı olarak Ceyşu'l İslam, Feylaku'r Rahman ve Tahriru'ş Şam'dan oluşan muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta yıllardır kuşatma altında. Ancak muhalifler, aralarında iç çatışmaların olduğu dönemler dışında rejime karşı direnişlerinde oldukça başarılı bir profil çiziyor.

Bu başarılı profilin önemli aktörlerinden biri de, Doğu Guta'nın batı bölgesini kontrolü altında tutan Feylaku'r Rahman. Rejime karşı mücadeleye devam eden grup, bölgedeki diğer iki gruptan farklı olarak, geleneksel Sufi bir inanca sahip bulunuyor. "Guta'nın Sufi direnişçileri" olarak anılan grup, rejimi hedef alan tanksavar saldırılarıyla ün kazanmış.

"Sufi direnişçiler" çatışmaların yoğunlaştığı Ayn Terma ve Cobar cephesi başta olmak üzere bölgede düzenledikleri tanksavar saldırılarına dair bir video çalışması yayınladı.

Yayınlanan görüntülerde rejime ait hafif ve ağır zırhlı BMP tarzı araçlarla savaş tanklarının hedef alındığı görülüyor. Aralarında T-90 tipi modern tanklar da bulunan zırhlılar, çoğunluğu TOW olan anti-tank füzeleriyle vurularak imha ediliyor. Bazı zırhlılara yakın mesafeden roket ve patlayıcı atıldığı da görülüyor. Bir tankın, bölgede hazırlanan bir tuzak olduğu tahmin edilen çukura düştüğü de görülüyor.

Bölgede rejime ait bazı buldozerleri de imha eden grup, savaşa devam etmekte kararlılık mesajı veriyor. Guta'da yaşanan çatışmalarda Feylaku'r Rahman Ceyşu'l İslam'a karşı Tahriru'ş Şam ile ortak hareket etmişti. İki grubun Doğu Guta'nın batı cephesinde de rejime karşı beraber durduğu ifade ediliyor.

Grup bölgede savaşa devam etmek için el yapımı silahları da sıklıkla kullanıyor. Mepa News'in Kasım 2016 tarihli haberinde Feylaku'r Rahman'ın kullandığı gülle atan eski model savaş topları kullandığı aktarılmıştı.

mepanews 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 17:01
  1. Şam
  2. SUFİ
  3. Feylaku'r Rahman
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