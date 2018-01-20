Sudanlılardan Türkiye'ye dua

Türkiye'nin 'Zeytin Dalı Harekatı”yla başlattığı terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleye Sudanlılar dualarıyla destek oldu. Türk halkının Fetih suresiyle ordumuza ve milletimize dua seferberliğine Sudan da katıldı.

Görüntülerde Sudan'da bir grup gencin Mehmetçik'in Afrin operasyonuna destek olmak için Fetih suresini okuduğu görülüyor.