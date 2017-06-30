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Sudan'lı çift üçüzlerine Recep, Tayyip, Erdoğan isimlerini verdi

Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bayramın ikinci günü doğan üçüzlere, Recep, Tayyip ve Erdoğan isimleri verildi.

30 Haziran 2017 Cuma 09:12
Sudan'lı çift üçüzlerine Recep, Tayyip, Erdoğan isimlerini verdi

Sudan'da işletilen Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 5 yıllık evliliklerinden Muhammed ve Merve isimli iki çocukları bulunan Sudanlı Maysun Muhammed Salih ve İsmail Salih çifti, Ramazan Bayramı'nda dünyaya gelen üçüzleriyle bir kez daha anne baba olmanın heyecanını yaşadı.

RECEP, TAYYİP, ERDOĞAN

Çift, bayramın ikinci günü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Zahran tarafından gerçekleştirilen ameliyatla, üçüz erkek bebek sahibi oldu. Sudanlı çift, üçüzlerine Recep, Tayyip ve Erdoğan ismini koydu.

Anne Maysun Muhammed Salih, bir önceki doğumunu da aynı hastanede yaptığını belirtti.

"BİZE BU HİZMETİ SAĞLADIĞI İÇİN..."

Doğumunu bu hastanede yaptığı için mutlu olduğunu anlatan Salih, "Cumhurbaşkanını tanıyorum, ismi Tayyip ve bu hastaneyi o yaptırdı. Bize bu hizmeti sağladığı için Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Akrabaları ve arkadaşlarına hastaneyi tavsiye ettiğini belirten Salih, "Hastane çok güzel ve hastalara sağlanan bakım çok iyi. Bebeklerim tam olarak sağlıklarına kavuşana dek buradan taburcu edilmek istemiyorum. Çünkü evimde böyle imkanlarım yok. Her şey için çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH ŞAHSEN DE TANIŞMAK NASİP OLUR"

Baba İsmail Salih de hastane personelinin çok ilgili olduğunu vurguladı. "Recep Tayyip Erdoğan reisi tanıyorum. İnşallah şahsen de tanışmak nasip olur." diyen Salih, şunları kaydetti: "Erdoğan, etnik köken ayırt etmeden Müslümanlar için sürekli hizmetler yapıyor. Bu hastane de Sudan ve Müslümanlar için çok büyük bir hizmet. Sudanlılar adına Cumhurbaşkanına çok teşekkür ederim. Üçüzlerime verdiğim isimlerden çok memnunum, Recep, Tayyip ve Erdoğan. İnşallah onun gibi milletine ve dünyaya hayırlı insan olurlar. Ayrıca inşallah Cumhurbaşkanımız Sudan'a gelince Nyala'ya bebeklerimizi görmeye gelir."

 

 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 09:12
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