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Sudanlı rektör: Buradaki gençler şanlı geçmişin geri dönüşünü izliyor

Hartum Üniversitesi Rektörü Ahmed Muhammed Süleyman, gençleri işaret ederek Erdoğan'a 'işte bu gençler seni bekliyordu' dedi.

26 Aralık 2017 Salı 01:36
Sudanlı rektör: Buradaki gençler şanlı geçmişin geri dönüşünü izliyor

Hartum Üniversitesi Rektörü Ahmed Muhammed Süleyman, Türkiye'nin Sudan'ın yanında oluşunun kendilerini daha da güçlü hissettirdiğini belirtti.

"SAYIN ERDOĞAN, BUNLAR SUDAN'IN GENÇLERİDİR, SENİ BEKLİYORLARDI"

Süleyman, Hartum Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a fahri doktora takdim ettiği törende yaptığı konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar Sudan'ın gençleridir. Seni bekliyorlardı. Seni uzaktan görüyor ve dinliyorlardı. Bu ümmeti kalkındırdığınızı gördüler. Düşmanların karşısında dik durduğunuzu gördüler. Gazze'ye yapılan ambargoyu hafiflettiğinizi gördüler. Kudüs konusunda zafer kazandığınızı gördüler. Arakan'daki Müslümanlara yardım ettiğinizi gördüler. Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Sizin zalimler karşısında, 'hayır, binlerce kere hayır' dediğinizi gördüler." ifadelerini kullandı.

"İŞTE O KURTULUŞ GEMİSİ GELİYOR İNŞALLAH"

Sudan ve Türkiye arasında ortak değerler bulunduğuna dikkati çeken Süleyman, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Sudanlı bu gençlerin on binlercesi geçen on yıllarda bu vatan uğruna kendisini feda etti. Dünyanın ne dediğini umursamadan bu gençler mücadele ruhu üzerine yetişti. Bu gençler geçmişte de şimdi de kendilerini kurtaracak olan kurtuluş gemisinin geleceğini ifade ediyorlardı ve işte o kurtuluş gemisi geliyor inşallah."

Süleyman, Sudan'ın şu ana kadar yalnız olduğunu düşündüklerini vurgulayarak, "Biz burada yalnız olduğumuzu düşünüyorduk. Daha önce semaya yükselen o yüce çağrıyı duymaz olmuştuk. Fakat biz uzun süredir kaybettiğimiz o yüce çağrıyı Türkiye'den duyduk. Burada Devlet Başkanımız Ömer el-Beşir ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak sizlerin birlik ve beraberlik içinde ortaya koyduğunuz tablo beklenen ve özlenen tablodur." diye konuştu.

"BURADAKİ GENÇLER O ŞANLI GEÇMİŞİN GERİ DÖNÜŞÜNÜ İZLİYOR"

"Salonda bulunan gençler geçmişlerini ve o şanlı geçmişin geri dönüşünü izliyor" diyen Süleyman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peygamber efendimiz döneminden bu yana tekrarladığımız ulvi öğreti: 'Üzülme Allah bizimle beraberdir'. Biz o şanlı cümleyi senden de dinliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bizler, Allah bizimle olduğu için umutsuzluğa kapılmadık, kapılmayacağız. Sizin de bizimle beraber oluşunuz bize daha fazla güç ve kuvvet verecektir."

"DEDELERİNİZİN VİYANA KAPILARINA GİDEREK ORTAYA KOYDUKLARI MÜCADELE RUHUNU UNUTMUYORUZ"

Hartum Üniversitesi Rektörü Süleyman, son olarak "Sayın Cumhurbaşkanı, dedelerinizin Viyana kapılarına kadar giderek ortaya koydukları yüce mücadele ruhunu unutmuyoruz. Çanakkale'de ortaya koydukları fedakarlıkları unutmamız mümkün değil. Bugün de sizler dedelerinizin yolundan ilerliyorsunuz." diyerek sözlerini tamamladı.

GENÇLER SALONU İNLETTİ: ERDOĞAN! ÜMMETİN ÜMİDİ..."

Öte yandan törenin yapıldığı salonun içi ve dışı Erdoğan'ı dinlemek isteyen binlerce Sudanlının ilgisine sahne oldu.

Salonda hükümet üyeleri, öğrenciler, basın mensupları ile ellerinde Türk bayrakları taşıyan gençler bulunurken, dışarıda da Erdoğan'a yoğun ilgi gösterildi.

Türk bayrakları taşıyan Sudanlı öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan'ın salona girişi sırasında gençler, "Erdoğan ümmetin ümidi" şeklinde sloganlar attı.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 01:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Mehmed EminMehmed Emin7 dk önce
    Önemli olan gönülleri feth edebilmekte Erdoğan Allahın izniyle bunu basardi başarıyor yarin birgun savas çıktığında bu kardeşlerimiz gibi olanlar yanimizda saf tutacaklarina inaniyorum Allahin izniyle.
  • halimhalim26 dk önce
    Elhamdulillah,Reis Rabbim yar ve yardımcı olsun,dualarımız seninle.
  • Sakaryalı54Sakaryalı5432 dk önce
    İslam cografyasina bir kac tane daha recep tayyip Erdoganlar lazim o zaman güneş bir başka doğacaktır islam cografyasina inşallah.
  • ramazan özramazan öz41 dk önce
    bir güneş doğuyor islam sancağı elindebir güneş doğuyormalzlum duası eşliğindebir güneş doğuyorkılıcı elindebir güneş doğuyorşehadet cebindebir güneş doğuyorsudan peşinde...
  • HüsoHüso44 dk önce
    Bize cahil diyenler koyun diyenler neye oy verdiğimizi bilmediğimizi söleyenler kömür çay için oy verdiniz diyenler işte biz bunu istedik bunu gördük buna oy verdik
  • OkOk48 dk önce
    Elhamdulillah helal olsun ulkemdeki bazi cahil insanlara ornek olsunki oz guven artsin...ulkesine ve liderine guvensin.....islam alemi bizleri bekliyor ve guveniyor Allah'im sen bu milletin oz guvenini artir....
  • İsmail İsmail 52 dk önce
    Şükürler olsun bugünleride gördük .
  • Alparslan1071Alparslan10711 sa önce
    Allah cc kendi dinine yardım edenleri yalnız bırakmaz...Allah cc vaadinden dönmez...Selam ümmetin ümidi olup ümmete umut olan yiğide...

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