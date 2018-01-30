Sudanlı Başhekim: Türkiye'de evimde gibiydim

Yüksek lisans eğitimini Türkiye’de tamamlayan Sudanlı BaşhekimDr. Muhammed Hamid Hüda, Türkiye'deki öğrencilik yıllarında kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

Dr. Hüda, eğitiminin ardından ülkesine dönerek Sudanlılara hizmet vererek, yaklaşık 3 yıldan bu yana başkent Hartum’daki Ahmed Kasım Hastanesi’nin Başhekimi olarak görev yapıyor.

Ülkesinde lise ve üniversite eğitimini tamamlamasının ardından Türkiye'de 1999-2004 yıllarında yüksek lisans yapmak için kaldığını belirten Hüda, "Hartum’da tıp eğitimimi tamamlamıştım. Türkiye'de yüksek lisans yapmaya karar verdim. Ankara Gazi Üniversitesinde yüksek lisans yapmaya başladım." dedi.

"YAPILAN İYİLİKLERİ HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"

Türkiye’de çok güzel dört yıl geçirdiğini aktaran Hüda, "Ankara’da kendimi hiçbir zaman gurbette hissetmedim. İnsanlar gerçekten çok samimi davrandılar. Bizlere her konuda çok yardımcı oldular. O yüzden Türkiye’de evimde gibiydim. Yapılan iyilikleri hayatım boyunca unutmayacağım. O günlerimi çok özlüyorum." diye konuştu.

Hüda, Türklerin kendisini bir aile bireyi olarak gördüğünü ve bu durumdan çok memnun olduğunu vurguladı.

Halen Türkiye’deki arkadaşlarıyla görüştüğüne dikkati çeken Hüda, şöyle devam etti:

"Bayramlarda ve özel günlerde arkadaşlarımı arıyorum. Onlarla uzun uzun sohbetler ediyorum. Özellikle Gazi Üniversitesindeki hocalarımla da irtibattayım. Onlar, meslek hayatımda bana çok katkılar sağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyaretinde yanında üniversiteden bir hocam da gelmişti. Beni aradı, güzel sohbet ettik. Sayın Erdoğan’la da onun sayesinde görüştüm."

TECRÜBELERİNİ SUDAN'DA UYGULAMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye’de kaldığı sürece kazandığı tecrübeleri Sudan’da uyguladığını dile getiren Hüda, sözlerini şöyle sürdürdü:

"140 yataklı hastanemiz bugün 225 yatağa çıktı. Hastanemizde senede 600 ameliyat yapıyoruz. Kalp, damar cerrahi ameliyatlarının yüzde 70'i burada yapılıyor. Sudan’daki devlet hastaneleri içerisinde birçok ilkleri yaptık. Bunları yaparken Türkiye'de edindiğim tecrübelerin çok katkısı oldu."

TÜRKLER YARDIM ETMEYE DEVAM EDİYOR

Hüda, Türklerin yaptığı yardımların hala devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi geçen günlerde hastanemizi ziyaret etti. Yanında Türkiye Sağlık Bakanlığından yetkililer de vardı. Büyükelçi İrfan Bey, hastanemizin eksikleri noktasında yardım edebileceklerini söyledi. Bu bizi gerçekten çok memnun etti." diye konuştu.