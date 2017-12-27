Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sudan'ın 15 TL'lik 'et' teklifine bakandan flaş cevap

Sudan'ın Türkiye'ye yönelik teklif ettiği 15 TL'lik ete yönelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan bir değerlendirme geldi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:03
Sudan'ın 15 TL'lik 'et' teklifine bakandan flaş cevap

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sudan'ın Türkiye'ye 4 dolara et satma teklifini değerlendirdi.

Fakıbaba yaptığı açıklamada, "Taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini bilen bir kardeşinizim. Üç dolara alırsınız, yarın 5 olur, 8 olur. Benim özellikle üretici kardeşlerimi küstürmemem lazım" dedi.

"3 veya 4 dolardan göndermesi benim için çok önemli değil" şeklinde konuşan Fakıbaba, "Benim üreticimin maliyetleri nedir, benim üreticimin maliyetleri gerçek fiyatları yansıtır. Hep üreticinin yanında olduk" ifadelerini kullandı.

İTHAL EDEN DEĞİL İHRAÇ EDEN OLACAĞIZ

Bakan Fakıbaba şöyle konuştu:

"Türkiye'deki üreticiler bu işin ihracatını yapabilecek kapasitede olan insanlardır. Biz devlet olarak onlara destek verdiğimizde inanıyorum ki kısa sürede et ithal eden bir ülke değil, ihraç eden bir ülke olacağız"

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 10:03
  1. Gıda
  2. Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
  3. Sudan
  • Cengaver ArslanCengaver Arslan55 dk önce
    Benim eve hala doğru dürüst et girmiyor ama bakan bey, sen önce bir ithalatı gerçekleştirde eşzamanlı olarak yine üretime de destek ver ki böylece bizde et yiyelim proteine Hasret kaldık.
  • yazıYORUMyazıYORUM59 dk önce
    Ulan doğru düzgün et almak istesen kiloda 50-60 lira ödemen lazım. Ucuz diye sattığınız et 30 lira, Tereyağ olmuş 30-40 lira, peynir olmuş 20-25 lira, süt 2,5-3 lira, zeytin 15-25 lira, zeytin yağı 30-40lira, sıvı yağ 28-30 lira, çay 25 lira, cevizdi, fındıktı, bademdi 50-60 lira, yumurta 12-18 lira... çarşı pazar gezin millet ne yiyor ne içiyor bir bakın ondan sonra çıkıp artistlik yapın. Taşıma suyla değirmen dönmüyor ama laf salatasıyla atıp tutmayla boş vaatlerle dönüyor herhalde!!!Üreticiymiş, başlarım senin üreticine! Fırsatçı tefecileri-stokçuları aradan çıkart üreticinde kazanır merak etme

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kimyasal canilik: 'Ölümler olabilirdi'
  1. Kimyasal canilik: 'Ölümler olabilirdi'
  2. Doğu Guta kan ağlıyor
  3. "Aşılar son derece güvenilir biyolojik..
  4. Papa ölecek, haçlı birliği dağılacak,..
  5. Suudi Arabistan'da önemli gelişme!
  6. Arap ülkelerinden tarihi karar!
  7. TMO’nun “sukuk ihracı” için gong..
  8. Hububat ve bakliyat ihracatında..
  9. ‘Küresel sermayeye meydan okumak bu’
  10. S. Arabistan'da flaş gelişme! Serbest..
  11. İşte Fatih Terim'in devre arası bombası!
  12. Taşeronların toplam hizmet süresinde..
  13. 110 evcil hayvan yurda kaçak..
  14. Türkiye'den 3 ülkeye gözdağı
  15. Sancaktepe'de bir evde 2 erkek cesedi..
  16. Almanların erken rezervasyonu sevindirdi
  17. Türk tekstilciler 2018’de ihracat..
  18. Siyonistler iyice kudurdu! İşkenceye..
  19. Türk Akım rotasında doğalgaz sevkiyatı..
  20. Yıllık sanayi ürün istatistikleri..
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
Bir ev fabrika kadar elektrik tüketince ortaya çıktı… Diyarbakır’da akılalmaz bitcoin operasyonu
Bir ev fabrika kadar elektrik tüketince ortaya çıktı… Diyarbakır’da akılalmaz bitcoin operasyonu
Rusya'dan tehdit gibi açıklama: On binlerce...
Rusya'dan tehdit gibi açıklama: On binlerce...
Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor
Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 27.12.2017
Barzani'ye büyük şok! İstifa etti
Barzani'ye büyük şok! İstifa etti
Hükümetin hamlesi sonuç verdi! Şimdilik 2,5 ton çıktı ama...
Hükümetin hamlesi sonuç verdi! Şimdilik 2,5 ton çıktı ama...