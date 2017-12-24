Sudan'dan Türkiye'ye 'Hilafet' sevgisi

Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkent Hartum'da yaptığı ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Erdoğan'ı ve heyetini ağırladıklarından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

'Tarihi bir gün'

Devlet Başkanı El-Beşir, "Sayın Erdoğan, Türkiye'den Sudan'ı ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı olması hasebiyle tarihi bir gün yaşıyoruz. Aynı zamanda bu büyük heyetin gelişi ile tarihi oldu. Sudan halkı olarak biz Cumhurbaşkanı'nı memnuniyetle karşılıyoruz. Müslümanların zulüm, baskı ve sıkıntılara maruz kaldığı, birlik ve beraberliğe çok fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bu ziyaret ciddi önem arz ediyor. Bu ziyaret sonrası ilişkilerimizin çok daha güçlü olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

12 alanda anlaşma imzalandı

İki ülke arasında başta siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal alanlar olmak üzere birçok alanı etkileyecek 12 ayrı stratejik alanda anlaşmanın imzalandığını aktaran Sudan Devlet Başkanı El-Beşir, imzalanan anlaşmalar sonrasında Türkiye ile Sudan ilişkilerinin bundan sonraki süreçte çok daha güçlü bir şekilde gelişeceğini kaydetti.

'Birleşmeyi arzuluyoruz'

Tarihi ziyaret kapsamında yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Port Sudan kentini ziyaret edeceklerini bildiren El-Beşir, "Tarihi kent Port Sudan, içinde bir çok tarihi mekanı barındırmasının yanı sıra birçok Osmanlı eserini de barındırıyor. Bu tarihi Osmanlı eserleri iki ülke halkı arasındaki köklü ilişkilerin tarihini ve boyutunu ortaya koyuyor. Sudan halkı, son hilafet ülkesi olmasından dolayı Türkiye'yi çok seviyor. Sudan halkı ayrıca Müslümanlar'ın birleşmesini tekrardan çok arzulamaktadır." diye konuştu.