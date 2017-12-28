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Sudan'dan tehditlere sert tepki: Türkiye için bedel ödemeye hazırız

Sudan Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal Osman, ülkesinin, Türkiye ile yakınlaşmanın faturasını ödemeye hazır olduğunu söyledi.

28 Aralık 2017 Perşembe 00:03
Sudan'dan tehditlere sert tepki: Türkiye için bedel ödemeye hazırız

Sudan Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal Osman, bakanlıkta düzenlediği haftalık basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi ziyaretiyle taçlandırılan Türkiye-Sudan yakınlaşmasının Mısır basınında eleştirilmesini reddederek, söz konusu eleştirileri, "Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e, halka ve Sudan'a saldırmak için fırsat kollama" olarak nitelendirdi.

"TÜRKİYE İLE YAKINLAŞMANIN FATURASINI ÖDEMEYE HAZIRIZ"

Osman, "Bazıları ateşle oynamak istiyor. Biz, ekonomik ve siyasi olarak bağımsız bir devletiz. Her ne şartlarda olursa olsun Türkiye ile yakınlaşmanın faturasını ödemeye hazırız. Sudan halkının aşağılanmasını kabul etmeyeceğiz." dedi.

TÜRKİYE İLE YAPTIĞIMIZ ANLAŞMALAR KOMŞULARIMIZ İÇİN TEHDİT DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesine yaptığı ziyareti "tarihi" olarak nitelendiren Osman, Sudan'ın Türkiye ile yaptığı anlaşmaların komşu ülkelere yönelik hiçbir tehdit oluşturmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretini çarpıtmanın ve bu ziyaretin Türkiye-Katar-Sudan ekseni oluşturma çerçevesinde gerçekleştiğini söylemenin yanlış olduğunu ve hesapta böyle bir şeyin bulunmadığını vurgulayan Osman, "Sudan'a, halkına ve Devlet Başkanı Beşir'e saldırmak için fırsat arayanların durması gerekir." diye konuştu.

MISIR BASININDA SUDAN'A YÖNELİK GAYRİ AHLAKİ YAYINLAR YAPILIYOR

Mısır basınında ülkesine yönelik ahlak dışı yayınların yapıldığına şahit olduklarını kaydeden Osman, "Gerginliğin halk seviyesine taşınması çok tehlikelidir. Özellikle Kahire ile Hartum arasındaki anlaşmazlıklar doğaldır ancak halklar ile ilişkilerimiz saygı üzerine kuruludur." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır'ın uydu kanallarında bazı "kısa görüş sahipleri" diye nitelendirdiği kişilerin Sudan hükümeti ve halkı ile alay ettiğini ve suçlamalarda bulunduğunu aktaran Osman, uygun olmayan bu tür girişimlerin durması gerektiğine işaret etti.

Osman, bu iftiraların hiçbir şekilde kapanmayacak yaralar açacağını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 00:03
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • harunharun27 dk önce
    Helal olsun sana biz birlik olduktan sonra kimse bişey yapamaz. Sözde müslüman geçinen ülkeler utansın
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