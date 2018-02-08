Sudan: Türkiye Müslümanların lideri konumunda

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Türkiye’nin İslam dünyasını ilgilendiren meselelerde lider rolünde olduğuna işaret ederek “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ın Kudüs kararının ardından sadece 1 hafta içinde cumhurbaşkanları ve kralların katılımıyla çok kapsamlı bir İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi gerçekleştirdi. Bu da hem kendi bölgesinde hem uluslararası arenada hem de İİT çerçevesinde Türkiye’nin büyüklüğünü ve ne denli etkili olduğunu gösteriyor. Türkiye, bu konuda harika bir iş çıkardı. Bu tüm Müslümanlar gibi bizi de gururlandırdı” dedi.

Gandur, Afrin operasyonu için de, “Her ülkenin sınırlarını ve vatandaşlarını koruma hakkı var. Türkiye de bu operasyonu bu çıkar perspektifinde yürütüyor. Sadece bunun diğer ülkelerin çıkarlarını etkilemeyeceğini umuyoruz. Meselenin iş birliği ruhuyla, diğer taraflarla çözülmesi gerekiyor. Ama asıl sorun Suriye’de yaşananlar. Uluslararası toplum ile başlıca aktörlerden Türkiye’nin de dahil olduğu taraflar, Suriye’de yaşanan dramın sona ermesi için ellerinden gelen her şeyi yapmalılar” diye konuştu.