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Sudan'dan flaş Türkiye kararı!

Sudan Devlet Başkanı el-Beşir, Türkiye-Sudan iş birliği yürütme komitesinin kurulmasına karar verdi.

09 Ocak 2018 Salı 02:02
Sudan'dan flaş Türkiye kararı!

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Türkiye-Sudan iş birliği yürütme komitesinin kurulmasına karar verdi.

İŞBİRLİĞİ SÜRECİNİ ENGELLEYEN DURUMLAR ORTADAN KALDIRILACAK

Sudan Haber Ajansı’nın (SUNA) haberine göre, Dr. Avad Ahmed el-Caz’ın başkanlık edeceği komitenin, her iki ülke cumhurbaşkanının yaptığı ziyaretlerin sonuçlarını takip edeceği ve iş birliği sürecini engelleyen durumları ortadan kaldırmak için çalışacağı bildirildi.

BAŞKAN EL-BEŞİR'E PERİYODİK RAPORLAR SUNULACAK

Komitenin ayrıca, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’e periyodik olarak raporlar sunacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 Aralık ayında Sudan’a üç günlük ziyaret gerçekleştirmiş ve iki ülke arasında 21 anlaşma imzalanmıştı.

Ziyaretin ardından Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Türkiye ile ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak istediklerini ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 02:02
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