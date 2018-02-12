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Sudan'dan flaş Sevakin açıklaması

Sudan Turizm Bakanı Zeyd, "Türkiye'nin Sevakin Adası'ndaki restoreyi tamamlamasıyla ülkeye gelecek turist sayısında artış yaşanacak" ifadelerini kullandı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 01:42
Sudan'dan flaş Sevakin açıklaması

Sudan Turizm Bakanı Muhammed Ebu Zeyd, Türkiye'nin Sevakin Adası'nı restore etmesiyle ülkeye gelen turist sayısında artış sağlanacağını söyledi.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya konuşan Zeyd, Sudan'a yılda 1 Milyon turist geldiğini ve bu sayının 2018 yılından itibaren artmaya başlayacağını ifade etti.

Zeyd, yakın zamanda Doğu Sudan'ın turizm alanında önemli bir yere geleceğini belirterek, Türkiye'nin bölgede yer alan Sevakin Adası'ndaki restorasyon çalışmalarını tamamlamasıyla turist sayısında artış yaşanacağını vurguladı.

Turizm noktasında birçok ülkeyle anlaşmalar imzaladıklarını aktaran Zeyd, Türkiye, Çin, Katar, Rusya ve Dünya Turizm Örgütü ile yapılan iş birliği sonrası Sudan'a gelecek turist sayısını 5 milyona çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Zeyd, hükümetin ülkeye giriş prosedürlerini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yaptığını ve turist hareketini sınırlayan engellerin yakın zamanda kaldırılacağını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 01:42
  1. Sevakin Adası
  2. Sudan Turizm Bakanı Muhammed Ebu Zeyd
  3. Türkiye
  4. Sudan
  5. Çin
  6. Katar
  7. Rusya

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